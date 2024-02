پی ایس ایل9؛ سلطانز کے اونر بھی بابراعظم کے نعروں سے لطف اٹھانے لگے

ملتان سلطانز کے اونر علی ترین نے ہوم گراؤنڈ پر شائقین کرکٹ کی جانب سے بابراعظم کے نعروں لطف اندوز ہونے کی ویڈیو وائرل ہوگئی۔

گزشتہ روز ملتان کرکٹ اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں پشاور زلمی نے ہوم گراؤنڈ پر سلطانز کو سنسنی خیز مقابلے کے بعد 5 رنز سے شکست دیکر پی ایس ایل کے نویں ایڈیشن میں پہلی کامیابی سمیٹی۔

اس میچ میں شائقین کرکٹ کی جانب سے بابراعظم کی سپورٹ میں فینز کی بڑی تعداد نے اسٹیڈیم کا رخ کیا اور سابق کپتان کے حق میں نعرے لگائے۔

ملتان سلطانز کے اونر علی ترین نے شائقین کی ویڈیو بناتے ہوئے کہا کہ ہوم گراؤنڈ ملتان سلطانز کا لیکن نعرے صرف بابراعظم کے شاندار!۔

The fans in Multan were chanting “Babar Babar” and Multan Sultans’ owner Ali Tareen also agreed to it #HBLPSL9 #tapmad #HojaoAdFree pic.twitter.com/M5PG5cQtSR

— Farid Khan (@_FaridKhan) February 24, 2024