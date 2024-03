جسم پر سب سے زیادہ خرگوش کے ٹیٹو بنوانے کا عالمی ریکارڈ

کارڈف: دنیا میں آئے روز نت نئے عالمی ریکارڈز قائم کیے جاتے ہیں، اس بار ایک شخص نے اپنے جسم پر صرف خرگوشوں کے سب سے زیادہ ٹیٹو بنا کر عالمی ریکارڈ قائم کیا ہے۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق ویلز سے تعلق رکھنے والے ایک شہری نے اپنے جسم پر خرگوش کے سب سے زیادہ ٹیٹو بنوا کر گنیز ورلڈ ریکارڈز میں اپنا نام درج کروالیا ہے۔

42 سالہ کریگ ایونز نامی شہری نے اپنا پہلا خرگوش کا ٹیٹو 2009 میں بنوایا تھا اور اب ان کے بازوؤں، ٹانگوں اور سینے پر خرگوش کے کُل 69 ٹیٹوز موجود ہیں۔

Craig Evans is an absolute sucker for some bunnies

Mae Craig Evans yn caru cwningod @scraggatron@S4C #Ad pic.twitter.com/AuKLkGatKK

— Guinness World Records (@GWR) March 1, 2024