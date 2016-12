عامر خان کی فلم ’’دنگل‘‘ نے 8 دن میں 300 کروڑ کمالیے

ممبئی: بالی ووڈ کے مسٹر پرفیکشنسٹ عامر خان کی فلم ’’دنگل‘‘ نے ریلیز کے 8 دنوں میں ہی 300 کروڑ سے زائد کا بزنس کرلیا۔

بالی ووڈ اسٹار عامر خان کی فلم ’’دنگل‘‘ فلم بینوں کو متاثر کرنے میں کامیاب ہوگئی ہے اور فلم نے باکس آفس پردھوم مچادی ہے جب کہ فلم نے کمائی کے کئی ریکارڈ اپنے نام کرلیے اور تیزی کےساتھ نئے ریکارڈ بنانے میں مصروف ہے۔

فلم ‘‘دنگل‘‘ نے بھارت میں نے پہلے روز29 کروڑ 78 لاکھ، دوسرے روز34 کروڑ82 لاکھ، تیسرے روز42 کروڑ41 لاکھ، چوتھے روز25 کروڑ69 لاکھ، پانچویں روز23 کروڑ9 لاکھ، چھٹے روز21 کروڑ46 لاکھ، ساتویں روز 20 کروڑ 29 لاکھ اور آٹھویں روز18 کروڑ 59 لاکھ کمائی کرکے مجموعی طور پر216 کروڑ12 لاکھ کا بزنس کرلیا ہے۔

#Dangal maintains a STRONG GRIP on Day 8… All set for a SMASHING Weekend 2… [Week 2] Fri 18.59 cr. Total: ₹ 216.12 cr nett. India biz.

— taran adarsh (@taran_adarsh) December 31, 2016