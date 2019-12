وزیراعظم کے خلاف کوئی بیان نہیں دیا، حریم شاہ کی وضاحت

View this post on Instagram

TikTok Star Hareem Shah shared a footage on twitter of an alleged video call with Sheikh Rasheed and said, "Railway Minister Sheikh Rasheed video call pr nanga hu kr mjhy dikhaty thay, galat galat harkatein krtay thy. Aisy hoty hain leader? Jab aise harkte kre gae Expose tou main krun ge na pher so kar diya".. #HareemShah #SheikhRasheed #VideoScandle #tiktokstar #tiktok #hareem #hareemfam #sheikhrasheed #politicians #politics #viralmemes #viralvideo #scandal #scandalqueen #pti #pakistantehreekeinsaf #tehreekeinsaaf #railwayminister #minister #ministryofrailways