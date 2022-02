اسلام آباد یونائیٹڈ نے دوبارہ ایلکس ہیلز کی خدمات حاصل کرلیں

لاہور: پاکستان سپر لیگ (پی ایس ایل) کے بقیہ میچز کے لیے اسلام آباد یونائیٹڈ نے ایک بار پھر ایلکس ہیلز کی خدمات حاصل کرلیں۔

ترجمان اسلام آباد یونائیٹڈ نے تصدیق کی ہے کہ ایچ بی ایل پی ایس ایل میں سخت بائیو سیکیور ببل کو جواز بناکر ٹورنامنٹ چھوڑ جانے والے ایلکس ہیلز پشاور زلمی کے خلاف دوسرے الیمنیٹر میچ میں ایک بار پھر ٹیم کو دستیاب ہونگے۔

ذرائع کے مطابق ہیلز کو قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ ان کا بگ بیش لیگ میں کوویڈ ٹیسٹ پازیٹو آیا تھا اور رولز کے مطابق اگر 28 روز میں کوئی کھلاڑی کوویڈ کا شکار ہوکر آئسولیشن میں رہ چکا ہو تو اسے دوبارہ سے قرنطینہ کرنے کی ضرورت نہیں۔

ترجمان اسلام آباد یونائیٹڈ نے بھی واضح کیا ہے کی بگ بیش لیگ کے آخر میں ہیلز کا ٹیسٹ پازیٹو آچکا ہے لہذا اب وہ براہ راست میچ کھیلنے کے لیے دستیاب ہوں گے۔

Red Alert #HaleStorm returns!! @AlexHales1 is back in Pakistan and is available for the remaining Islamabad United matches. #HBLPSL7 #UnitedWeWin #RedHotSquad pic.twitter.com/P6Fz0Q2Ahk

