گٹکے کے اشتہار میں کام کرنا اکشے کمار کو مہنگا پڑگیا

ممبئی: نشہ آور اشیاء سے دوری اختیار کرنے والے بالی ووڈ اداکار اکشے کمار کی گٹکے کے اشتہار میں انٹری پر سوشل میڈیا صارفین بھڑک اٹھے۔

گزشتہ دنوں بالی ووڈ کے عالمی شہرت یافتہ اداکار اکشے کمار، اجے دیوگن اور شاہ رخ خان نے ایک گٹکے کے اشتہار میں کام کیا جس کی ویڈیو ریلیز ہوتے ہی ناقدین نے اکشے کمار کو آڑے ہاتھوں لےلیا۔

سوشل میڈیا صارفین کی جانب سے اکشے کمار کو تنقید کا نشانہ اس لیے بنایا جارہا ہے کیوں کہ وہ سگریٹ، شراب اور منشیات سے دور رہتے ہیں۔

اکشے کمار بالی ووڈ کے واحد اداکار ہیں جو صبح 4 بجے اٹھتے ہیں 5 بجے شوٹنگ کیلئے سیٹ پر پہنچ جاتے ہیں۔

سوشل میڈیا صارفین کا کہنا ہے کہ اکشے کمار کا جملہ ہے کہ ’ایک سگریٹ کے پیسوں سے تم دو زندگیاں خرید سکتے ہو‘ اور وہ خود گٹکے کے اشتہار میں کام کررہے ہیں۔

بالی ووڈ اداکار نے 2018 میں کہا تھا کہ مجھے گٹکا کمپنیز سے متعدد مرتبہ بھاری معاوضے کے عوض پیشکش ہوئی اشتہار میں کام کرنے کی مگر میں غلط کام نہیں کروں گا۔

@ajaydevgn @iamsrk @akshaykumar icons of bollywood – are ur kids having this product at home ? Will u promote them to use this ? Kesar ka dum , zubaa kesari , vimal elachi ? To survive u dont need to do such ads. U guys have gr8 fan base n gr8 brand value. Plz stop this 🙏🏻 pic.twitter.com/b4QOccN33K — Chiraag D (@cdesaai) April 20, 2022

شوبم سونی نامی صارف نے اکشے کمار کی مزاحیہ تصویر شیئر کی جس پر لکھا ہوا تھا کہ ’ہیرو گیری پھو پھو کرنے میں نہیں تھو تھو کرنے میں ہے‘ اور ساتھ ہی کیپشن دیا کہ ’آپ ہمارے لیے آئیڈئل تھے لیکن آپ بھی منافق نکلے‘۔

Shame on u @akshaykumar we don’t expect this from u, its called surrogate ads,in which u don’t advertise Vimal elachi u advertise vimal name, you advertise vimal pan masala brand whose main USP product is Gutka.U are an ideal for us, but now u r just an Hypocrite. #VimalPanMasala pic.twitter.com/TygpTZFpmI — SHUBHAM SONI (@shubhamsoni2707) April 20, 2022

ایک اور صارف نے کہا کہ ’یہ بالی ووڈ والوں کے پاس اب کام نہیں ہے کیا، اب یہ ومل اور تمباکو جیسے اشتہار میں ہی دکھیں گے کیوں کہ ماسٹر پیس فلمیں تو اب ساؤتھ والے بنارہے ہیں‘۔