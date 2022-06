جونئیر لیگ: پاکستان کے بڑے نام ایونٹ میں نظر آئیں گے، چیئرمین پی سی بی

کراچی: پاکستان کرکٹ بورڈ (پی سی بی) کے چیئرمین رمیز راجا کا کہنا ہے کہ اکتوبر میں شروع ہونے والی پہلی پاکستان جونیئر لیگ ملک میں کرکٹ کے فروغ میں اہم کردار ادا کرے گی، لیگ کا اصل مقصد قومی کرکٹ ٹیم کے لیے بیک اپ تیار کرنا ہے۔

نیشنل اسٹیڈیم کراچی میں چیئرمین پی سی بی رمیز راجا نےمیڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ جونیئر لیگ کے لیے 30 تجارتی وکاروباری اداروں نے تعاون کا یقین دلایا ہے، لیگ میں شاہد آفریدی، شعیب ملک اور ڈیرن سیمی مینٹور ہونگے،اپنے دور کے عظیم بیٹسمین جاوید میاں داد لیگ کی نگرانی کریں گے۔

رمیز راجا نے کہا کہ چاروں نامور کھلاڑی بین الاقوامی کرکٹ میں کپتانی کا تجربہ رکھنے کے ساتھ ساتھ مجموعی طور پر چھ انٹرنیشنل ٹورنامنٹس بھی جیت چکے ہیں، تین ٹیموں کے مقررہ تینوں مینٹورز ایچ بی ایل پاکستان سپر لیگ سمیت دنیا بھر کی انٹرنیشنل لیگز میں کھیلنے کاوسیع تجربہ رکھتے ہیں، جن کی پی جے ایل کی ٹیموں کے ڈریسنگ رومز میں موجودگی نوجوان کھلاڑیوں کے لیے انتہائی مفید ثابت ہوگی۔

انہوں نے کہا کہ سابق کپتان جاوید میانداد لیگ کے مینٹور کی حیثیت سے تمام ٹیموں کے مینٹورز کی سرپرستی کریں گے جبکہ چاروں کرکٹرزلیگ میں شامل نوجوان کھلاڑیوں کی مینٹورنگ کرنے کے ساتھ ساتھ دنیا بھر میں پی جے ایل کے ایمبیسڈرز بھی ہوں گے، جو اپنے تجربے اور علم کی بدولت دنیائے کرکٹ میں لیگ کی پذیرائی کا سبب بنیں گے۔

جونیئر لیگ (پی جے ایل) کی باقی تین ٹیموں کے مینٹورز کا اعلان بعد میں کیا جائے گا۔

رمیز راجا نے کہا کہ چیرمین شپ کے آغاز میں ہی برا موقع آیا کہ دو بڑی کرکٹ ٹیموں نے پاکستان آکر کھیلنے سے انکار کردیا لیکن آئی سی سی کی میٹنگ میں معاملہ اٹھایا تو چیمپئنز ٹرافی کی میزبانی بھی ملی اور انگلینڈ، نیوزی لینڈ دوبارہ دورے کی حامی بھی بھری۔

6⃣ major world titles between them

1⃣,5⃣5⃣9⃣ international appearances

4⃣3⃣,0⃣5⃣7⃣ runs

9⃣9⃣2⃣ wickets

Javed Miandad, Daren Sammy, Shahid Afridi and Shoaib Malik join the Pakistan Junior League as mentors!

