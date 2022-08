ہالینڈ کے بولرز کو اچھی بولنگ پر داد دینی پڑے گی، فخر زمان

کراچی / روٹرڈیم: قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان اور نیدر لینڈ کے خلاف پہلے میچ میں پاکستان کو فتح دلوانے میں اہم کردار ادا کرنے والے فخر زمان نے کہا ہے کہ ہالینڈ کے بولرز نے بہت اچھی بولنگ کی جس پر وہ داد کے مستحق ہیں۔

میچ کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے فخر زمان نے کہا کہ شروع میں پچ بہت مشکل تھی مگر ہمیں بہتر کرکٹ کھیلنی چاہیے تھی، آغاز میں اس پچ پر گیند سیم ہورہا تھا اور رک کر بھی آرہا تھا، جس کی وجہ سے ابتدا میں بلے بازوں کو مشکل ہوئی۔

1️⃣0️⃣9️⃣ runs

1️⃣2️⃣ fours

1️⃣ six

1️⃣0️⃣0️⃣ strike rate@FakharZamanLive is named player of the match for his stellar performance 🏆#NEDvPAK | #BackTheBoysInGreen pic.twitter.com/78cnFSj5XX

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) August 16, 2022