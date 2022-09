بھارت کیخلاف قومی ٹیم کی شاندار فتح؛ ڈریسنگ روم میں کھلاڑیوں کا جشن

ابوظبی: ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں بھارت کے خلاف پاکستان کی شاندار فتح پر قومی کرکٹ ٹیم کے ڈریسنگ روم میں شاندار جشن منایا.

ایکسپریس نیوز کے مطابق پاکستان کی جانب سے گزشتہ روز ایشیا کپ کے سپر فور مرحلے میں بھارت کو بہترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے شکست سے فاش کیا، جس کے بعد قومی ٹیم کے کھلاڑیوں نے ڈریسنگ روم میں شاندار جشن منایا۔

کپتان بابر اعظم کی قیادت میں پاکستانی کرکٹرز نے نشیب و فراز سے گزرنے والے میچ کے سنسنی خیز آخری لمحات میں انتہائی انہماک سے کھیل پر توجہ مرکوز رکھی اور لمحہ بہ لمحہ بدلتی صورتحال پر جذبات سے لبریز نظر آئے۔

پاکستان کی فتح کے ساتھ ہی کھلاڑیوں کے چہروں پر مسکراہٹ دوڑ گئی، خاص طور پر شاداب خان والا انداز میں رقص کرنے لگے، بعد ازاں کھلاڑیوں اور ٹیم مینجمنٹ کے ارکان ایک دوسرے کے ساتھ بغلگیر ہوئے اور ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے رہے۔

The raw emotions, the reactions and the celebrations

Relive the last over of Pakistan’s thrilling five-wicket win over India from the team dressing room #AsiaCup2022 | #INDvPAK pic.twitter.com/xHAePLrDwd

— Pakistan Cricket (@TheRealPCB) September 4, 2022