پاکستانی کرکٹ ٹیم پر تنقید، فاطمہ بھٹو نے صیہونی ریاست کو آڑے ہاتھوں لے لیا

کراچی: اسرائیل کی جانب سے پاکستانی کرکٹ ٹیم پر تنقید کے بعد فاطمہ بھٹو نے صیہونی ریاست کو آڑے ہاتھوں لے لیا۔

انڈیا، سری لنکا اور بھوٹان میں اسرائیلی سفیر کی جانب سے سوشل میڈیا اکاؤنٹ پر پاک بھارت کرکٹ میچ میں جہاں انڈیا کی فتح پر خوشی کا اظہار کیا گیا وہیں اس بات پر بھی مسرت کا اظہار کیا گیا کہ پاکستان کامیاب نہ ہوسکا ورنہ وہ اپنی فتح کو حماس کے نام کردیتا۔

اسرائیل کے آفیشل پیج کا اشارہ قومی کرکٹر محمد رضوان کی طرف تھا جنہوں نے سری لنکا کے خلاف جیت کو مظلوم فلسطینیوں کے نام کیا تھا۔

Happy to lose cricket games till the end of time if the alternative is being publicly cheered by a genocidal state that murdered 724 children in 7 days. https://t.co/7QOrTI1sFQ

— fatima bhutto (@fbhutto) October 15, 2023