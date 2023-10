بابر اعظم کی چیٹ لیک کرنے پر وقار یونس برہم

کولکتہ: سابق کرکٹر وقار یونس قومی کرکٹ ٹیم کے کپتان بابر اعظم کی چیٹ لیک کرنے والوں پر برس پڑے۔

سوشل میڈیا پر بیان میں سابق فاسٹ بولر وقار یونس نے بابر اعظم کی پرسنل چیٹ چینل پر دکھانے والوں کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ کیا کرنے کی کوشش کررہے ہیں آپ لوگ؟ یہ نہایت مضحکہ خیز عمل ہے۔

Ya kya Karna ki koshish kar raha ho aap loog??? This is pathetic !!!

Khush ho gaya aap loog. Please leave @babarazam258 alone 🙏🏽. He’s an asset of Pakistan Cricket @TheRealPCB @ARYNEWSOFFICIAL @Salman_ARY https://t.co/pcM90yUGqy

— Waqar Younis (@waqyounis99) October 30, 2023