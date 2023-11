اہلیہ سے منسوب جعلی سوشل میڈیا اکاؤنٹس نے امام الحق کو پریشان کردیا

کراچی: قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی امام الحق نے اپنی اہلیہ سے منسوب سوشل میڈیا اکاؤنٹس کو جعلی قرار دے دیا۔

اپنے ٹویٹ میں امام الحق نے آگاہ کیا کہ انکی اہلیہ کے پاس سوائے اس انسٹاگرام اکاؤنٹ کے علاوہ کوئی ٹویٹر یا دوسری سوشل میڈیا آئی ڈی نہیں ہے۔

Guys please note that my wife doesn’t have any Twitter/other social media IDs except this Instagram account. pic.twitter.com/cpqTfhTQgN

— Imam Ul Haq (@ImamUlHaq12) November 28, 2023