’’کیا آئی پی ایل میں بھی باورچی ساتھ لاؤ گے‘‘

لندن: سابق بھارتی کرکٹرز انگلینڈ کی جانب سے ٹیم کے ساتھ باورچی بھی ٹور پر بھیجنے کے فیصلے کا مذاق اڑانے لگے۔

انگلینڈ ٹیم رواں ماہ 5 ٹیسٹ میچز کی سیریز کیلیےبھارت آرہی ہے، کھلاڑیوں کی جانب سے بھارت میں مصالحے دار کھانوں کی شکایت پر مانچسٹر یونائیٹڈ کے شیف عمر کو بھی ساتھ بھیجنے کا فیصلہ کیا گیا۔

اس پر سابق بھارتی اوپنر سہواگ نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا کہ الیسٹر کک کی ریٹائرمنٹ کے بعد انگلش ٹیم کو ایک اور کک کی ضرورت پڑگئی جو آئی پی ایل میں نہیں پڑے گی۔

آکاش چوپڑا نے کہا کہ اچھا آئیڈیا ہے، اس لیے آئی پی ایل میں شریک انگلش کرکٹرز بھی اپنے ساتھ ایک ایک باورچی ضرور لائیں۔

Good idea.

I’m sure that majority of English players must be bringing in their chefs for the IPL too….year after year. AS IF https://t.co/A991b7LG2q

