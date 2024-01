افتخار احمد نے اسد شفیق سے معافی مانگ لی

کراچی: چاچا کی عرفیت رکھنے والے پاکستان کرکٹ ٹیم کے آل راؤنڈر افتخار احمد نے ایس پی ایل کے میچ کے دوران سابق ٹیسٹ کرکٹر اسد شفیق سے بد زبانی پر معافی مانگ لی۔

نیشنل اسٹیڈیم میں سندھ پریمیئر لیگ کے میچ میں کراچی غازیز کی جانب سے کھیلتے ہوئے افتخار احمد نے لاڑکانہ کے کپتان اسد شفیق کو آؤٹ کرنے کے بعد تلخ لہجہ اختیار کیا تھا۔

دونوں کھلاڑیوں میں شدید گرما گرمی ہوئی تھی لیکن فیلڈ میں موجود کھلاڑیوں نے بیچ بچاؤ کرادیا تھا۔

I am extremely apologetic for my behaviour in the field today. I shouldn’t have reacted the way I did in the heat of the moment. I’ve apologised to @asadshafiq1986 Bhai in person after the match & have always held great regards for him. We have played a lot of cricket together.

— Iftikhar Ahmad (@IftiMania) January 31, 2024