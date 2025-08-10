ساحر لودھی کا مصروف شیڈول؟ صرف دو گھنٹے نیند پر صارفین کے دلچسپ تبصرے

پاکستانی شوبز کے میزبان اور سابق اداکار ساحر لودھی نے بالآخر اپنی مصروف زندگی اور کم نیند لینے کی اصل وجہ بتا دی۔
ساحر لودھی مختلف ڈراموں اور سنگل پلے میں اداکاری کرچکے ہیں، تاہم ان کی اصل شہرت دلچسپ مارننگ شوز کی میزبانی سے ہوئی۔ اداکاری کے علاوہ وہ فلم ’’راستہ‘‘ میں بھی جلوہ گر ہوچکے ہیں، مگر ان کا کیریئر زیادہ تر میزبانی کے گرد گھومتا ہے۔ اس میدان میں انہیں کئی ایوارڈز بھی مل چکے ہیں۔
ساحر لودھی مختلف انٹرویوز میں اپنے مصروف طرزِ زندگی کا ذکر کرتے رہے ہیں اور کئی بار یہ بھی بتایا ہے کہ وہ روزانہ صرف دو گھنٹے ہی سوتے ہیں۔ اب انہوں نے پہلی بار اس کی وجہ کھل کر بیان کی ہے۔
ایک پوڈکاسٹ میں گفتگو کرتے ہوئے ساحر لودھی نے کہا کہ یہ ان کی اپنی مرضی نہیں بلکہ ایک میڈیکل کنڈیشن کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے کہا:
’’میں اپنی پرائیویٹ زندگی کے بارے میں زیادہ شئیر نہیں کرتا۔ میں آنے والے پروجیکٹس میں مصروف ہوں۔ میں بہت شرمیلا شخص ہوں اور میرے قریبی لوگ یہ جانتے ہیں۔ میری عادت ہے کہ میں چند گھنٹے ہی سوتا ہوں۔ دو گھنٹے کی نیند میرے لیے کافی ہوتی ہے، اس سے میری ضرورت پوری ہو جاتی ہے۔ میں نیند سے اٹھ کر جم جاتا ہوں اور دن کا آغاز کرتا ہوں۔‘‘
سوشل میڈیا صارفین نے ساحر لودھی کے اس بیان پر مزاحیہ تبصرے کیے ہیں۔ ایک نے لکھا ’’کوئی چیک کرے… کہیں یہ خفیہ طور پر ایک اور پاکستان تو نہیں بنا رہے؟‘‘ ایک صارف کا تبصرہ تھا کہ ’’شاید یہ اس لیے ہے کیونکہ شاہ رخ خان نے بھی ایک انٹرویو میں ایسا کہا تھا۔‘‘
کسی نے سوال کیا ’’یہ کون سی میٹنگز ہیں جن کا آپ بار بار ذکر کرتے ہیں؟‘‘ جبکہ ایک صارف نے مزاحیہ انداز میں لکھا’’یہ باقی کے 22 گھنٹے کرتے کیا ہیں؟‘‘
ایک صارف نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ’’بھارتی میڈیا کے بعد چھوڑنے کا ایوارڈ اس شخص کو جاتا ہے۔‘‘