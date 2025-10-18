کراچی: سہراب گوٹھ  پر گوداموں سے کروڑوں کا اسمگل شدہ مال برآمد

کراچی:
پاکستان کسٹمز انفورسمنٹ اور سندھ رینجرز نے سہراب گوٹھ پر کارروائی میں 3 کروڑ 26 لاکھ روپے مالیت کی اسمگل شدہ اشیاء برآمد کرلیں۔
جمعہ اور ہفتے کی درمیانی شب انسداد اسمگلنگ مہم کے تحت الآصف اسکوائر سے ملحقہ گوداموں پر چھاپہ مار کارروائی کی گئی۔
کارروائی کے دوران مختلف برانڈز کے اسمگل شدہ سگریٹس کے 8509 ڈنڈے، مختلف برانڈز کے 1829پیکٹس انڈین گٹکا، 327 انڈین نسوار کے پیکٹس اور ایرانی خوردنی تیل کی 92 بوتلیں برآمد کی گئیں۔
حکام نے مقدمہ درج کرکے اسمگل شدہ تمام اشیاء کو ضبط کرلیا، تحقیقات کا آغاز کردیا گیا ہے۔