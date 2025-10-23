مکران کوسٹل ہائی وے پر خوف ناک حادثہ، 3 افراد جاں بحق، 1 زخمی

کوئٹہ:
مکران کوسٹل ہائی وے پر خوف ناک حادثہ میں 3 افراد جاں بحق اور ایک زخمی ہوگیا۔
ریسکیو حکام نے ایکسپریس نیوز کو بتایا کہ اورماڑہ سے کراچی جانے والا ٹریلر بریک فیل ہونے اور تیز رفتاری کے باعث بے قابو ہوکر الٹ گیا۔ حادثے کے نتیجے میں تین افراد موقع پر جاں بحق ہوگئے جبکہ ایک شخص شدید زخمی ہوا۔
حادثے کی اطلاع ملتے ہی ریسکیو 1122 کی ٹیمیں جائے وقوع پر پہنچ گئیں اور امدادی کارروائیاں شروع کردیں۔ زخمی شخص کو موقع پر ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے بعد ڈسٹرکٹ ہیڈکوارٹر اسپتال اوتھل منتقل کیا گیا۔
جاں بحق افراد کی شناخت مدثر ولد خان بہادر، محمد یوسف ولد بادشاہواز کے ناموں سے ہوگئی ہے، جبکہ ایک جاں بحق شخص کی شناخت تاحال نہیں ہوسکی۔ زخمی شخص کی شناخت سید ملک کے نام سے ہوئی ہے۔
تمام افراد کا تعلق کراچی سے بتایا جارہا ہے جاں بحق افراد کی لاشوں کو ضابطے کی کارروائی کے بعد مقامی انتظامیہ کے حوالے کردیا گیا۔