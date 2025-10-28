محمد رضوان کی بگ بیش لیگ میں شرکت کی تصدیق

قومی کرکٹ ٹیم کے وکٹ کیپر بلے باز محمد رضوان نے بگ بیش لیگ میں شرکت کی تصدیق کردی۔
بگ بیش لیگ کے ایکس اکاؤنٹ پر جاری ویڈیو پیغام میں محمد رضوان نے کہا کہ میں ہمیشہ چیلنجز کو پسند کرتا ہوں۔
انہوں نے کہا کہ میں نے آسٹریلیا والوں کی کرکٹ دیکھی ہے، یہ بہت چیلنجنگ کھلاڑی ہیں، مجھے ان کے کھیلنے کا انداز پسند ہے۔
محمد رضوان کا مزید کہنا تھا کہ آسٹریلیا کے کھلاڑی یہ نہیں دیکھتے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، میں انہیں جانتا ہوں کہ یہ جو فیصلہ کرلیں وہ کر گزرتے ہیں۔
یاد رہے کہ پی سی بی نے ابتدائی طور پر 30 ستمبر 2025 کو بیرون ملک ٹی ٹوئنٹی لیگز میں شرکت کے لیے کھلاڑیوں کے این او سیز کو معطل کر دیا تھا۔
بورڈ نے گزشتہ ہفتے کھلاڑیوں کو بگ بیش لیگ میں شرکت کے لیے این او سی جاری کیا ہے۔