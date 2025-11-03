تربیلا ڈیم کی مٹی میں 636 ارب ڈالر مالیت کے سونے کے ذخائر کا انکشاف

کراچی:
چیئرمین ائیر کراچی و معروف بزنس مین حنیف گوہر نے انکشاف کیا ہے کہ تربیلا ڈیم کی مٹی میں 636 ارب ڈالر مالیت کے سونے کے ذخائر موجود ہیں، وزیراعظم اور آرمی چیف کو اس پر بریفنگ دی جاچکی ہے، آرمی چیف نے اس معاملے پر فوری طور پر مثبت جواب دیا ہے۔
کراچی پریس کلب میں میڈیا سے بات چیت میں انہوں نے کہا کہ تربیلا ڈیم کی مٹی میں سونے کی موجودگی کی تصدیق کے لیے ہم نے غوطہ خوروں کے ذریعے ڈیم کے اندر مٹی کے نمونے حاصل کیے، سیمپلز کو ہم نے لیبارٹری میں اسٹڈی کیا اور اس میں سونے کی آمیزش کی شرح نکالی بعدازاں اس نتیجے کو سونے کی آمیزش والے ایریے کی کیوبک فٹ مٹی سے ملٹی پلائی کیا اس کے بعد یہ نتیجہ سامنے آیا کہ یہاں 636 ارب ڈالر مالیت کا سونا موجود ہوگا۔
حنیف گوہر نے کہا کہ ہم نے وزیراعظم اور آرمی چیف کو آگاہ کیا کہ تربیلا ڈیم میں سونے کے ذخائر موجود ہیں ڈیم کی مٹی نکالنے کی اشد ضرورت ہے، تربیلا ڈیم کو بنے ساٹھ برس ہوگئے اور ایک بار بھی اس کی مٹی نہیں نکالی گئی، میں نے یہ تمام گزارشات آرمی چیف کو پیش کیں انہوں نے ایس آئی ایف سی کے سربراہ جنرل سرفراز کی ڈیوٹی لگائی جس کے بعد میں نے جی ایچ کیو جاکر جنرل سرفراز کو بریفنگ دی، انہوں نے معاملہ اس وقت کے چیئرمین واپڈا سجاد غنی کے حوالے کیا۔
حنیف گوہر نے کہا کہ سجاد غنی سے اس حوالے سے بات ہوئی جس پر ہم نے انہیں کہا کہ وہ یہ پروجیکٹ خود کرلیں اگر نہیں کریں تو ہماری کمپنی موجود ہے ہم سرمایہ کاری بھی خود کریں گے اور سارا سونا نکال پر ملک کے حوالے کردیں گے اس پر ہم حکومت کے جواب کے منتظر ہیں۔
حنیف گوہر نے مزید کہا کہ اگر وہ یہ پروجیکٹ کریں تو ٹھیک اگر ہمارے حوالے کریں تو ہماری ٹیم تیار ہے، میں ہالینڈ میں اس حوالے سے بات کرکے آیا ہوں، ڈریجنگ کا سب سے بڑا کام ہالینڈ میں ہوتا ہے، ایمسٹرڈیم اور کینیڈا میں ہمارے پارٹنر موجود جن سے میٹنگ کرچکا، حکومت ہمیں اجازت دے تو ہم اس پروجیکٹ کو پورا کرنے کے لیے بالکل تیار ہیں، تربیلا کے یہ سونے کے ذخائر ملکی قرضہ اتار دیں گے۔
انہوں ںے کہا کہ ملک بھر میں ائیرکراچی کا ڈومیسٹک آپریشن 23 مارچ سے شروع کردیا جائے گا، ائیر کراچی کے لیے کم از کم تین اور زیادہ سے زیادہ پانچ ائیربس جہاز دستیاب ہوں گے، ائیر کراچی کا ڈومیسٹک آپریشن ایک سال جاری رہے گا اس کے بعد انٹرنیشنل آپریشن شروع ہوگا۔
حنیف گوہر کا کہنا تھا کہ حیدرآباد میں پہلی بارفور اسٹار ہوٹل بنایا جارہا ہے جوکہ پانچ ایکڑ رقبے پر محیط ہوگا، کنسٹرکشن انڈسٹری کی ترقی کے بغیر ملک کا بجٹ خسارہ دور نہیں ہوسکتا، کراچی میں سسٹم اب فرنٹ فٹ پر نہیں بیک فٹ پر کام کررہا ہے۔