ویمنز ورلڈکپ فائنل نے مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2024 کا ویورشپ ریکارڈ برابر کردیا

ویمنز ورلڈکپ 2025 کے فائنل نے مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2024 کا ویورشپ ریکارڈ برابر کردیا۔
ممبئی میں کھیلے گئے میچ میں میزبان بھارت نے جنوبی افریقا کو شکست دے کر پہلی مرتبہ ٹائٹل اپنے نام کیا۔
یہ میچ بھارت کے آفیشل اسٹریمنگ پلیٹ فارم پر ریکارڈ 185 ملین صارفین نے لائیو دیکھا۔
یہ مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈکپ 2024 کے فائنل کی ویورشپ کے برابر ہے۔
اس کے علاوہ، کنیکٹڈ ٹی وی (سی ٹی وی) پر 92 ملین صارفین ٹیون ان ہوئے، جو 2024 مینز ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ کے فائنل اور 2023 مینز ورلڈ کپ کے فائنل کے سی ٹی وی ناظرین کے برابر ہے۔
مجموعی طور پر بھارت میں 446 ملین صارفین نے ڈیجیٹل پلیٹ فارم پر میچ دیکھا جو خواتین کے ٹورنامنٹ کے لیے اب تک کی سب سے زیادہ ویورشپ ہے۔
یہ ویورشپ خواتین کے پچھلے تین ایڈیشنز کی مجموعی ویورشپ سے بھی زیادہ ہے۔