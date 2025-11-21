دبئی ائیر شو میں انڈین ایئرفورس کا طیارہ تباہ؛ بھارتی ایروناٹکس کمپنی کے شیئرز گر گئے

بھارتی فضائیہ کے تیجس طیارہ تباہ ہونے سے دنیا بھر میں مودی سرکار کو سبکی کا سامنا ہے

ویب ڈیسک November 21, 2025
دبئی ایئر شو میں فضائی کرتب دکھانے والا بھارتی فوج کا طیارہ تباہ؛ پائلٹ ہلاک

بھارتی فضائیہ کے لڑاکے طیارے کے دبئی میں ایئر شو کے دوران گر کر تباہ ہونے سے دنیا بھر میں مودی سرکار کو سبکی اُٹھانا پڑی ہے۔

انڈین ایئر فورس کے تیجس طیارے کے گرنے سے جہاں بھارتی فوج کی اہلیت اور قابلیت کی قلعی کھل گئی وہیں بھارت کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا بھی کرنا پڑا ہے۔

طیارہ حادثے سے دنیا بھر میں مودی سرکار اور بھارتی فضائیہ کی ساکھ بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ جس کا خمیازہ بھارتی ایئروناٹک کمپنی کو بھی بھگتنا پڑا ہے۔

بھارتی لڑاکا طیارہ تیجس دبئی میں مقامی وقت کے مطابق 2 بج کر10منٹ پر گرا جس کے بعد تیزی سے ہندوستان ایروناٹکس لمیٹڈ کے شیئرز بھی گرنے لگے اور اب تاریخ کی بدترین سطح پر آچکے ہیں۔

 

بھارتی تیجس طیارے کی قیمت بھی 560 کروڑ روپے تھی جل کر خاکستر ہوگیا اور اب ایروناٹکس کمپنی کے شیئر بھی گرنے لگے۔

اس ایک واقعے سے نہ صرف مودی سرکار کی ساکھ شدید متاثر ہوئی بلکہ بھارت کو بھاری مالی نقصان بھی اُٹھانا پڑا ہے جس کے اثرات تادیر بھارتی معیشت پر رہیں گے۔

 
