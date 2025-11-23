لاہور:
جماعت اسلامی کے اجتماع عام کے آخری روز کارکنان نے کروڑوں روپے کے عطیات دینے کا اعلان کرکے سب کو حیران کردیا۔ چند ہی منٹوں میں 10 کروڑ روپے جمع ہوگئے۔
امیرجماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمن کے خطاب سے قبل اسٹیج پر موجود جماعت اسلامی کے رہنما میاں محمد اسلم نے پُرجوش انداز میں انفاق فی سبیل اللہ کی دعوت دی اور واضح کیا کہ بدل دو نظام صرف ایک نعرہ نہیں بلکہ یہ وقت، صلاحیت اور مال تینوں کی قربانی چاہتا ہے۔
جیسے ہی انہوں نے دین کی راہ میں مال خرچ کرنے کی فضیلت پر احادیث نبوی ﷺ بیان کیں، پنڈال کے ماحول میں ایمان کی لہر دوڑ گئی اور کارکنان نے بے مثال جوش و جذبے کا مظاہرہ شروع کر دیا۔
اجتماع میں موجود افراد نے دیکھتے ہی دیکھتے خطیر عطیات کا اعلان کرنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے میاں محمد اسلم نے ایک کروڑ روپے کا اعلان کر کے کارِ خیر میں پیش قدمی کی، جس کے بعد ڈاکٹر طارق اور ڈاکٹر حمیرہ طارق نے بھی ایک کروڑ روپے عطیہ کرنے کا اعلان کیا۔
اسی دوران چوہدری بشیر احمد نے پچاس لاکھ روپے پیش کر کے خالص کارکنانہ وابستگی کا عملی ثبوت دیا۔ راولپنڈی دھرنے میں امیر جماعت کا چشمہ ایک کروڑ روپے میں خریدنے والے عامر محمود چیمہ نے اس بار ایک کروڑ دس لاکھ روپے کا عطیہ دے کر پنڈال کو ایک بار پھر جذبات سے بھر دیا۔
ایک اور کارکن نے ایک کروڑ روپے پیش کرتے ہوئے کہا کہ “ہم تو امیر کے ایک اشارے پر جان دینے کو تیار ہیں، مال کوئی بڑی چیز نہیں۔ ہزاروں کارکنان نے بھی اپنی اپنی استطاعت کے مطابق دل کھول کر حصہ ڈالا۔ کسی نے اپنی تنخواہ پیش کی، کسی نے گھر کے اخراجات سے بچائی رقم، جبکہ کئی خواتین نے اپنے زیورات تک اتار کر دے دیے۔
چند ہی منٹوں میں عطیات کا مجموعہ 10 کروڑ روپے سے زائد تک پہنچ گیا۔ امیر جماعت نے کہا جولوگ سوال کرتے ہیں کہ اجتماع عام کے لیے جماعت کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، آج وہ دیکھ لیں یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے۔