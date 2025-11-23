بلوچستان کے خشک سالی سے متاثرہ علاقوں میں بارش کی پیشگوئی

بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، بالائی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے، حکام محکمہ موسمیات

سردار حمید خان November 23, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
کوئٹہ:

محکمہ موسمیات بلوچستان نے صوبے کے طویل عرصے سے قحط اور خشک سالی کے شکار علاقوں کے لیے بڑی خوشخبری سنائی ہے اور پیش گوئی کی ہے کہ دسمبر میں گرج چمک کے ساتھ شدید بارش ہوگی۔

محکمہ موسمیات کے حکام کے مطابق مغربی ہواؤں کے ایک طاقت ور سلسلے کے زیر اثر دسمبر کے دوسرے ہفتے (6سے10 دسمبر) سے بارشوں کا پہلا خوبصورت اور طویل مرحلہ شروع ہوگا جو وقفے وقفے سے پورے مہینے جاری رہنے کا امکان ہے۔

انہوں نے بتایا کہ اس بارش کے سلسلے سے ژوب، شیرانی، موسیٰ خیل، بارکھان، کوہلو، سبی، لسبیلہ، آواران، کیچ، گوادر، پنجگور، خضدار، قلعہ سیف اللہ، چاغی، نوشکی، واشک اور مستونگ سمیت صوبے کے بیشتر قحط زدہ اضلاع کو سیراب کرنے کی قوی توقع ہے۔

حکام کا کہنا تھا کہ بعض مقامات پر گرج چمک کے ساتھ موسلا دھار بارش، بالائی علاقوں میں برف باری کا بھی امکان ہے۔

ماہرین کے مطابق اس برس شمال مغربی ہوائیں معمول سے زیادہ فعال ہیں اور عرب سمندر سے نمی بھی مسلسل بلوچستان کی طرف آرہی ہے، جس کی وجہ سے بارشوں کا سلسلہ نہ صرف طویل بلکہ مفید بھی ثابت ہوگا، ڈیموں اور زیر زمین پانی کی سطح میں بہتری کی بھی امید ہے۔

محکمہ موسمیات کی پیشگوئی پر عوام نے خوشی کا اظہار کیا، خشک سالی سے متاثرہ کسانوں، چرواہوں اور دیہی آبادیوں نے مساجد میں شکرانے کے نفل ادا کیے اور دعائیں کی کہ اللہ پاک زمین کو سیراب فرمائے اور ہر سو ہریالی ہو۔

محکمہ موسمیات نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ بارشوں کے دوران احتیاطی تدابیر اختیار کریں، خاص طور پر ندی نالوں کے قریب رہائش پذیر شہری ہوشیار رہیں کیونکہ طغیانی کا خطرہ بھی موجود ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

ماہرہ خان کن 3 پاکستانی اداکاروں کے ساتھ کام کرنا پسند کرتی ہے؟ اداکارہ نے نام بتادیے

 Nov 25, 2025 11:00 PM |
موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

موٹی بیویوں کا وزن کم کرانے کیلیے نادیہ خان نے شوہروں کو دلچسپ مشورہ دے ڈالا

Nov 25, 2025 10:31 PM |
تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

تنہائیاں ڈرامے کی شہناز شیخ اور آصف رضا میر کی 40 سال بعد ملاقات میں کیا ہوا؟

Nov 25, 2025 09:34 PM |

متعلقہ

Express News

گلگت بلتستان اسمبلی اور حکومت آئینی مدت مکمل ہونے پر تحلیل

Express News

لڑکی پر تشدد کی ویڈیو، متاثرہ نے خود سامنے آکر سب بتادیا

Express News

کسٹمز انفورسمنٹ لاہور نے سونا چاندی کی اسمگلنگ کرنیوالا بڑا نیٹ ورک پکڑ لیا

Express News

وسیع ذخائر اور کرشنگ سیزن کے باوجود کراچی میں چینی کی قیمت بلند ترین سطح پر پہنچ گئی

Express News

ایتھوپیا میں پھٹنے والے آتش فشاں کی راکھ پاکستان تک پہنچ گئی

Express News

ایف آئی اے افسران نے دو کروڑ رشوت مانگ لی، بلڈر کا ڈی جی کو خط

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو