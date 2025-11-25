کراچی، قائد آباد اور زمان ٹاؤن میں پولیس مقابلے، دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار

پولیس نے زخمی ملزمان سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برآمد کر لیا

اسٹاف رپورٹر November 25, 2025
فوٹو: فائل
کراچی:

شہر قائد کے علاقے قائد آباد اور زمان ٹاؤن میں پولیس اور ملزمان کے درمیان مبینہ مقابلوں کے دوران دو ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار کرلیے گئے پولیس نے دونوں واقعات میں اسلحہ اور دیگر سامان بھی برآمد کرلیا۔

پہلا واقعہ قائدآباد کے علاقے میں پیش آیا جہاں قائدآباد پولیس نے احسن آباد گراؤنڈ کے قریب مبینہ مقابلے کے بعد ایک زخمی ڈاکو کو گرفتار کیا۔

چھیپا کے مطابق زخمی ڈاکو کو فوری طور پر جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کی شناخت خالد کے نام سے ہوئی۔ پولیس نے موقع سے اسلحہ اور لوٹا ہوا سامان برآمد کرلیا۔

دوسرا مقابلہ زمان ٹاؤن پولیس اور ملزمان کے درمیان کورنگی ناصر جمپ کے قریب ہوا۔ فائرنگ کے تبادلے کے بعد ایک ڈاکو زخمی حالت میں پکڑا گیا۔

حکام کے مطابق اسے بھی جناح اسپتال منتقل کیا گیا، جبکہ پولیس نے اس کے قبضے سے اسلحہ برآمد کرلیا۔
