وزیربلدیات سندھ سید ناصر حسین شاہ نے شہر میں صفائی کے معیار کو بہتر بنانے اور کچرا کنڈیوں کے خاتمے کو ناگزیر قرار دے دیا۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق صوبائی وزیر بلدیات سندھ سید ناصرحسین شاہ نے صوبائی وزیر محنت و سماجی تحفظ سعید غنی کے ہمراہ جیل چورنگی پل کے نیچے کچرا کنڈی فوری ختم کرنے کی ہدایت دیتے ہوئے سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے افسران سے کہا کہ شہر میں صفائی ستھرائی کے معیار کو مزید بہتر بنانے کے لئے کچرا کنڈیوں کا خاتمہ ناگزیر ہے۔
انہوں نے ہدایت کی کہ گھر وں سے کچرا اٹھانے کے معیار کو بہتر بنائیں تاکہ کچرا کنڈیوں تک کچرا نہ پہنچے۔
شہید ملت روڈ کے دورے کے دوران وزیر بلدیات نے سڑکوں کی سوئپنگ کو مزید بہتر کرنے کی ہدایت بھی دی۔ دورے کے دوران چیئرمین جناح ٹاؤن رضوان سمیع، قائم مقام ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈغلام عباس میمن، ایگزیکٹو ڈائریکٹر احسن رضا، و یگر افسران موجود تھے۔
انہوں نے مزید کہا کہ ملبہ اٹھانے کے لیے ضلع ایڈمنسٹریشن، پولیس اور متعلقہ ٹی ایم سی کی کوآرڈینیشن کے ساتھ لائحہ عمل بنائیں تاکہ جگہ جگہ ملبہ پھینکنے والوں کے خلاف بھی کاروائی عمل میں لائی جاسکے اور ملبے کو شہر میں پھینکنے کے عمل کو روکا جا سکے۔
علاوہ ازیں انہوں نے جی ٹی ایس امتیاز کا دورہ کیا اور جی ٹی ایس پر غیر متعلقہ افراد کا کچرے میں سے قابل استعمال اشیاء نکالنے اور کچرے میں آگ لگانے کے عمل کوروکنے کے لئے بھی حکمت عملی مرتب دینے کی ہدایت کی۔