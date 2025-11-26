راولپنڈی: بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کیخلاف توشہ خانہ ٹو کیس کا کل ہونے والا جیل ٹرائل منسوخ کر دیا گیا ہے۔
ایکسپریس نیوز کے مطابق عمران خان اور بشریٰ بی بی کیخلاف درج توشہ خانہ ٹو کیس کا کل ہونے والا جیل ٹرائل منسوخ کردیا گیا ہے اور اس بابت بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو آگاہ کردیا گیا ہے۔
کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے کل جوڈیشل کمپلیکس میں آگاہ کیا جائے گا۔
واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں مقرر تھی، جس میں پراسیکیوشن کی جانب سے وکیل صفائی کے دلائل کے بعد جواب الجواب ہونا تھا۔
اس سے قبل 29 اکتوبر کو بھی کیس کی سماعت منسوخ کر دی گئی تھی۔