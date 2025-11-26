توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت پھر منسوخ

اس سے قبل 29 اکتوبر کو بھی کیس کی سماعت منسوخ کر دی گئی تھی

عمران اصغر November 26, 2025
راولپنڈی: بانی پی ٹی آئی اور بشریٰ بی بی کیخلاف توشہ خانہ ٹو کیس کا کل ہونے والا جیل ٹرائل منسوخ کر دیا گیا ہے۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق عمران خان اور بشریٰ بی بی کیخلاف درج توشہ خانہ ٹو کیس کا کل ہونے والا جیل ٹرائل منسوخ کردیا گیا ہے اور اس بابت بانی پی ٹی آئی کے وکیل کو آگاہ کردیا گیا ہے۔

کیس کی نئی تاریخ کے حوالے سے کل جوڈیشل کمپلیکس میں آگاہ کیا جائے گا۔

واضح رہے کہ بانی پی ٹی آئی کے خلاف توشہ خانہ ٹو کیس کی سماعت کل اڈیالہ جیل میں مقرر تھی، جس میں پراسیکیوشن کی جانب سے وکیل صفائی کے دلائل کے بعد جواب الجواب ہونا تھا۔ 

اس سے قبل 29 اکتوبر کو بھی کیس کی سماعت منسوخ کر دی گئی تھی۔
