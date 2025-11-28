پی ایس ایل کی نئی فرنچائز، ریزرو پرائس سوا ارب روپے سے زائد

بڈنگ میں رئیل اسٹیٹ، سولر انرجی کمپنی، امریکی و برطانوی بھی شامل

سلیم خالق November 28, 2025
facebook whatsup
کراچی:

نئی پی ایس ایل فرنچائز کی ریزرو پرائس سوا ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے، بڈنگ میں ملکی رئیل اسٹیٹ اور سولر انرجی کمپنی بھی شامل ہیں۔

تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کی 2 نئی فرنچائز کا فیصلہ جنوری میں کیا جائے گا، اس حوالے سے ابتدائی ٹینڈر جاری کیا جا چکا.

ذرائع کے مطابق ریزرو پرائس سوا ارب روپے سے زائد رکھی جائے گی، بڈنگ میں کئی ملکی اور غیرملکی کمپنیز نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے، پاکستان سے جو 5 بڑی پارٹیز سامنے آئیں ان میں رئیل اسٹیٹ اور سولر انرجی کمپنی بھی شامل ہیں.

دونوں ملکی کرکٹ کو اسپانسر کرتی چلی آئی ہیں، امریکا کی 2 کاروباری شخصیات بھی ٹیم خریدنا چاہتی ہیں، برطانیہ اور ایک دوسرے یورپی ملک سے بھی بڈنگ میں شرکت کی جائے گی.

ٹیکنیکل پروپوزلز جمع کرانے کی آخری تاریخ15 دسمبر ہے، کامیاب بولی دہندگان ہی اگلے مرحلے میں حصہ لے سکیں گے۔

دوسری جانب ملتان سلطانز کے اونر علی ترین لیگ کو ’’ الوداع‘‘ کہہ چکے، البتہ تاحال پی سی بی نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا.

ذرائع کے مطابق بعض سیاسی شخصیات بدستور معاملے کو سلجھانے کیلیے کوشاں ہیں،اگر علی ترین نے اپنے سابقہ بیانات واپس لیے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں.

ان کی ٹیم کو سالانہ ایک ارب 8 کروڑ روپے فیس ادا کرنا پڑتی تھی جو 25 فیصد اضافے سے ایک ارب 30کروڑ روپے ہو سکتی ہے.

بعض حلقوں کے مطابق اسی لیے ملتان سلطانز کے اونرز خود ٹیم کو اپنے پاس برقرار نہیں رکھنا چاہتے، اگر علی ترین کے پاس ملکیت نہ رہی تو ملتان سلطانز کے نام سے فرنچائز برقرار رہنا بھی یقینی نہیں ہوگا.

ابھی یہ واضح نہیں کہ موجودہ ٹیم مالکان ری بڈنگ میں شرکت کے اہل ہوں گے یا نہیں، البتہ نئی فرنچائز کیلیے بڈنگ میں شامل ایک کمپنی کا نام خاصا معنی خیز ہے، ٹی سے شروع ہونے والے نام کے آگے گروپ آف کمپنیز بھی درج ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

’میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں‘: حرا مانی کی نئی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے

’میک اپ کے بغیر آپ بیمار لگتی ہیں‘: حرا مانی کی نئی تصاویر پر مداحوں کے دلچسپ تبصرے

 Nov 28, 2025 12:58 AM |
اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے سے متعلق خاموشی توڑ دی

اداکارہ شگفتہ اعجاز نے وزن کم کرنے سے متعلق خاموشی توڑ دی

 Nov 28, 2025 12:01 AM |
اداکارہ ماہرہ خان کی شوہر کے ساتھ انٹری، ویڈیو وائرل

اداکارہ ماہرہ خان کی شوہر کے ساتھ انٹری، ویڈیو وائرل

 Nov 27, 2025 11:18 PM |

متعلقہ

Express News

مورال بلند ہے انشاء اللہ فائنل جیتیں گے: صائم ایوب

Express News

لاہور: گلوری فار فائٹ انٹرنیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے مقابلے جاری

Express News

اوور 40 ورلڈ ٹی ٹوئنٹی: سیمی فائنل لائن اپ مکمل، پاکستان کا مقابلہ کس سے ہوگا؟

Express News

اسلام آباد ریجن کے بلے باز شامل حسین کی قائد اعظم ٹرافی میں شاندار کارکردگی

Express News

ورلڈکپ سے قبل فٹبال کا ایک اور سنسنی خیز ٹاکرا؛ فیفا عرب کپ قطر 2025 کا شیڈول جاری

Express News

سہ فریقی ٹی ٹوئنٹی سیریز: سری لنکا نے پاکستان کو شکست دیکر فائنل میں جگہ بنالی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو