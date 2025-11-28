پی ایس ایل کی نئی فرنچائز، ریزرو پرائس سوا ارب روپے سے زائد

کراچی:
نئی پی ایس ایل فرنچائز کی ریزرو پرائس سوا ارب روپے رکھے جانے کا امکان ہے، بڈنگ میں ملکی رئیل اسٹیٹ اور سولر انرجی کمپنی بھی شامل ہیں۔
تفصیلات کے مطابق پی ایس ایل کی 2 نئی فرنچائز کا فیصلہ جنوری میں کیا جائے گا، اس حوالے سے ابتدائی ٹینڈر جاری کیا جا چکا.
ذرائع کے مطابق ریزرو پرائس سوا ارب روپے سے زائد رکھی جائے گی، بڈنگ میں کئی ملکی اور غیرملکی کمپنیز نے دلچسپی کا اظہار کیا ہے، پاکستان سے جو 5 بڑی پارٹیز سامنے آئیں ان میں رئیل اسٹیٹ اور سولر انرجی کمپنی بھی شامل ہیں.
دونوں ملکی کرکٹ کو اسپانسر کرتی چلی آئی ہیں، امریکا کی 2 کاروباری شخصیات بھی ٹیم خریدنا چاہتی ہیں، برطانیہ اور ایک دوسرے یورپی ملک سے بھی بڈنگ میں شرکت کی جائے گی.
ٹیکنیکل پروپوزلز جمع کرانے کی آخری تاریخ15 دسمبر ہے، کامیاب بولی دہندگان ہی اگلے مرحلے میں حصہ لے سکیں گے۔
دوسری جانب ملتان سلطانز کے اونر علی ترین لیگ کو ’’ الوداع‘‘ کہہ چکے، البتہ تاحال پی سی بی نے اس حوالے سے کوئی بیان جاری نہیں کیا.
ذرائع کے مطابق بعض سیاسی شخصیات بدستور معاملے کو سلجھانے کیلیے کوشاں ہیں،اگر علی ترین نے اپنے سابقہ بیانات واپس لیے تو معاملات بہتر ہو سکتے ہیں.
ان کی ٹیم کو سالانہ ایک ارب 8 کروڑ روپے فیس ادا کرنا پڑتی تھی جو 25 فیصد اضافے سے ایک ارب 30کروڑ روپے ہو سکتی ہے.
بعض حلقوں کے مطابق اسی لیے ملتان سلطانز کے اونرز خود ٹیم کو اپنے پاس برقرار نہیں رکھنا چاہتے، اگر علی ترین کے پاس ملکیت نہ رہی تو ملتان سلطانز کے نام سے فرنچائز برقرار رہنا بھی یقینی نہیں ہوگا.
ابھی یہ واضح نہیں کہ موجودہ ٹیم مالکان ری بڈنگ میں شرکت کے اہل ہوں گے یا نہیں، البتہ نئی فرنچائز کیلیے بڈنگ میں شامل ایک کمپنی کا نام خاصا معنی خیز ہے، ٹی سے شروع ہونے والے نام کے آگے گروپ آف کمپنیز بھی درج ہے۔