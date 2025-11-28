ملک بھر میں خواتین سے زیادتی، اغوا و تشدد کے 20 ہزار واقعات رپورٹ، پنجاب سرفہرست

پنجاب میں 15 ہزار 376، سندھ میں 3 ہزار 709، خیبر پختونخوا میں 875، بلوچستان میں 315، اسلام آباد میں 423 واقعات رپورٹ

آصف محمود November 28, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
لاہور:

سسٹین ایبل سوشل ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن (ایس ایس ڈی او) نے رپورٹ میں انکشاف کیا ہے کہ ملک بھر میں رواں برس جنوری سے جون تک خواتین کے ریپ، اغوا سمیت تشدد کے 20 ہزار 698 واقعات رپورٹ ہوئے ہیں اور صوبوں میں پنجاب سرفہرست ہے۔

ایس ایس ڈی او نے جنوری سے جون 2025 تک ملک بھر میں خواتین پر تشدد کے کیسز کی رپورٹ میں بتایا کہ پنجاب 15 ہزار 376 کیسز کے ساتھ خواتین پر تشدد کی رپورٹنگ میں سرفہرست ہے، سندھ میں 3 ہزار 709، خیبر پختونخوا میں 875 اور اسلام آباد میں 423 واقعات رپورٹ ہوئے اور بلوچستان میں خواتین پر تشدد کے 315 کیسز سامنے آئے۔

رپورٹ کے مطابق ریپ، اغوا، غیرت کے نام پر قتل اور ہراسانی کے واقعات بھی اس میں شامل ہیں۔

ایس ایس ڈی او نے بتایا کہ خواتین پر تشدد کے کیسز میں ملک بھر میں سزا کی شرح 0.3 فیصد سے کم رہی، پنجاب میں سزا کی شرح 0.01 فیصد، سندھ میں سزا کی شرح 0.5 فیصد، خیبر پختونخوا اور اسلام آباد میں کوئی سزا نہیں دی گئی۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ بلوچستان میں سزا کی شرح 19.30 فیصد مگر رپورٹنگ کا حجم بہت کم رہا ہے جبکہ پنجاب میں رپورٹنگ اور ادارہ جاتی رسائی سب سے بہتر رہی۔

ایس ایس ڈی او نے زور دیا کہ مؤثر انصاف کے لیے تحقیقاتی عمل اور پراسیکیوشن مضبوط بنانے کی ضرورت ہے اور بروقت تفتیش اور متاثرہ خواتین کے لیے محفوظ ماحول کی سفارش کی ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

 Nov 28, 2025 08:23 PM |
اسرائیل کی حمایت پر مقبول ترین فلم اسٹرینجر تھنگز 5 کا دنیا بھر میں بائیکاٹ

اسرائیل کی حمایت پر مقبول ترین فلم اسٹرینجر تھنگز 5 کا دنیا بھر میں بائیکاٹ

 Nov 28, 2025 07:48 PM |
بھارتی اداکارہ کے شوہر پر سنگین الزامات، مقدمہ درج کروادیا

بھارتی اداکارہ کے شوہر پر سنگین الزامات، مقدمہ درج کروادیا

 Nov 28, 2025 06:18 PM |

متعلقہ

Express News

کراچی، گلشن اقبال میں 62 لاکھ روپے کی ڈکیتی، پولیس مقابلے کے بعد ایک ڈاکو زخمی حالت میں گر فتار

Express News

کراچی، پٹیل پاڑہ میں فائرنگ سے ایک شخص زخمی

Express News

لاہور؛ بالیاں نوچنے والی دو برقعہ پوش خواتین گرفتار

Express News

کراچی، تین الگ پولیس مقابلے، 3 ڈاکو زخمی حالت میں گرفتار، اسلحہ و مسروقہ سامان برآمد

Express News

لاہور، ٹریکٹر ٹرالی کی ٹکر سے پولیس اہلکار شہید، ایک زخمی

Express News

کراچی، شہر کے مختلف علاقوں میں فائرنگ اور تیز دھار آلے کے وار سے 3 افراد زخمی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو