رواں مالی سال کے پہلے 4 ماہ میں ترسیلات زر میں اضافہ ریکارڈ

مالی سال 26-2025 کے ابتدائی 4 ماہ میں برآمدات دو فیصد اضافے سے 10.6 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں، وفاقی وزارت خزانہ

ارشاد انصاری November 28, 2025
facebook whatsup
فوٹو: فائل
اسلام آباد:

رواں مالی سال 26-2025 کے پہلے 4 ماہ میں ترسیلات زر میں 9.3 فیصد اضافہ ریکارڈ کیا گیا اور جولائی تا اکتوبر ترسیلات زر کا حجم 11 ارب85 کروڑ ڈالر رہا ہے جبکہ 4 ماہ میں برآمدات دو فیصد اضافے سے 10.6 ارب ڈالر ریکارڈ کی گئیں۔

وفاقی وزارت خزانہ کی جانب سے جاری ماہانہ اقتصادی اپ ڈیٹ کے مطابق اس دوران درآمدات 9.6 فیصد اضافے سے 20.7 ارب ڈالر تک پہنچ گئیں، جولائی تا اکتوبر کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ 73 کروڑ ڈالر سے تجاوز کر گیا۔

رپورٹ میں بتایا گیا کہ ملک میں براہ راست بیرونی سرمایہ کاری 26 فیصد کمی سے 74 کروڑ 77 لاکھ ڈالر رہی، ڈالر گزشتہ سال کے مقابلے 2 روپے 60 پیسے مہنگا ہوا، 27 نومبر کو ڈالر ریٹ 280 روپے 60 پیسے ریکارڈ کیا گیا جبکہ گزشتہ سال اسی مدت میں ڈالر ریٹ 278 روپے تھا۔

وزارت خزانہ کے مطابق جولائی تا اکتوبر ٹیکس ریونیو 11.4 فیصد اضافے سے 3834 ارب روپے رہا، نان ٹیکس ریونیو 0.4 فیصد کمی سے 3008 ارب روپے رہا اور اس دوران بجٹ 2119 ارب روپے سرپلس رہا اور پرائمری بیلنس بڑھ کر 3497 ارب روپے سے تجاوز کر گیا ہے۔

مزید بتایا گیا کہ رواں مالی سال کے ابتدائی 4 ماہ میں زرعی شعبے کو 845 ارب روپے کے قرضے ملے جبکہ گزشتہ سال کے مقابلے میں زرعی قرضوں میں 18.6 فیصد اضافہ ہوا، اس دوران نجی شعبے کو قرضوں کی فراہمی میں نمایاں کمی آئی۔

وفاقی وزارت خزانہ کے مطابق جولائی تا ستمبر بڑی صنعتوں کی پیداوار میں 4.08 فیصد اضافہ ہوا ہے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

ماہرہ اور فواد خان کی فلم نیلوفر ریلیز، شائقین کا ملا جلا ردعمل

 Nov 28, 2025 08:23 PM |
اسرائیل کی حمایت پر مقبول ترین فلم اسٹرینجر تھنگز 5 کا دنیا بھر میں بائیکاٹ

اسرائیل کی حمایت پر مقبول ترین فلم اسٹرینجر تھنگز 5 کا دنیا بھر میں بائیکاٹ

 Nov 28, 2025 07:48 PM |
بھارتی اداکارہ کے شوہر پر سنگین الزامات، مقدمہ درج کروادیا

بھارتی اداکارہ کے شوہر پر سنگین الزامات، مقدمہ درج کروادیا

 Nov 28, 2025 06:18 PM |

متعلقہ

Express News

حکومت نے آئی ایم ایف کی ایک اور بڑی شرط پوری کردی

Express News

پاکستانیوں کے لیے روزانہ 500 ویزے پراسیس ہو رہے ہیں، سفیر متحدہ عرب امارات

Express News

سونے کی عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت آج کتنی ہوگئی؟

Express News

ٹیکس دہندگان کے پیسوں کا غلط استعمال، آئی ایم ایف کا شفافیت بہتر بنانے کا مطالبہ

Express News

گلگت، کروڑوں مالیت کی اشیا کی اسمگلنگ کی کوشش ناکام، تمام اشیا ضبط

Express News

پاکستان ریلوے کا لگژری سفر، کرایوں میں بڑی کمی کردی

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو