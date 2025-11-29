کراچی :ناظم آباد بلاک تھری میں سرکاری اسکول کی دیوار گر گئی

واقعے میں تین گاڑیاں اور متعدد موٹرسائیکلیں تباہ ہو گئیں

شاہ میر خان November 29, 2025
کراچی:

ناظم آباد بلاک تھری میں سرکاری اسکول کی دیوار اچانک گر گئی۔ واقعے میں تین گاڑیاں اور متعدد موٹرسائیکلیں تباہ ہو گئیں، تاہم خوش قسمتی سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔

عینی شاہدین کے مطابق گاڑیاں اسکول کی دیوار کے ساتھ ہی کھڑی تھیں جو گرنے کے باعث ملبے تلے دب گئیں۔ واقعے کی فوٹیج بھی منظر عام پر آگئی ہے جس میں تباہ حال گاڑیاں اور ملبے کے ڈھیر واضح طور پر دیکھے جا سکتے ہیں۔

علاقہ مکینوں نے اپنی مدد آپ کے تحت ملبہ ہٹانے کا کام شروع کیا جبکہ ریسکیو ٹیمیں بھی موقع پر پہنچ گئیں۔ ریسکیو حکام کا کہنا ہے کہ ملبہ ہٹائے جانے کے بعد تباہ شدہ گاڑیوں کو دوسرے مقام پر منتقل کرنے کا عمل جاری ہے۔

مقامی افراد کے مطابق اسکول میں تعمیراتی کام بھی جاری تھا، تاہم دیوار گرنے کی اصل وجہ کا تعین ابھی نہیں ہوسکا۔ ریسکیو حکام نے تصدیق کی ہے کہ حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔
