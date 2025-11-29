اسلام آباد:
تجزیہ کار شہبازرانا نے کہا ہے آئی ایم ایف پروگرام کا جہاں نقصان ہے، وہاں فائدہ بھی ہے ۔
انھوں نے ایکسپریس نیوز کے پروگرام دی ریویو میں گفتگو کرتے ہوئے کہا عالمی ادارے نے گزشتہ ہفتے دبائو ڈالا بدعنوانی اور حکمرانی کے متعلق اس کی رپورٹ شائع نہیں کی جاتی ، تب تک بورڈ کا اجلاس نہیں ہوگا، اب 8 دسمبر کو اگلی قسط ملے گی۔
اس کی ایک اور شرط تھی جانوروں کی گنتی مکمل کی جائے جو اب کرلی گئی ،جس کانمبر سامنے آجائے گا۔لیبرفورس کے نئے سروے کے مطابق بیروزگاری کی شرح 7.1فیصد بڑھ گئی ۔اس وقت کام کرنے والی آبادی 18کروڑ ہے،جس میں 10سال سے زائد عمرکے لوگ شامل ہیں، بیروزگاری میں اضافے سے کے پی کے سب سے زیادہ متاثر جبکہ سندھ سب سے کم ہے۔
احسن اقبال کے مطابق ماحولیاتی تباہی سے ملک میں بیروزگاری بڑھی۔یہ حکومت اخراجات پرقابو پا کر اقتصادی حالت بھی صحیح نہیں کرسکی۔
کامران یوسف نے بتایاپاکستان کو خارجہ سطح پر کامیابیاں مل رہی ہیں،افغانستان کے ساتھ سفارتکاری کو موقع دیا جارہاہے تاہم دہشتگردی جاری رہی تو پاکستان جواب دے گا،اب تک ایسا نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ثالتی اپنا کردا ادا کررہے ہیں۔
ماضی میں جب ہم ایران کے قریب جاتے تھے توسعودی عرب ناراض ہوجاتا ،اس کے ساتھ قربت بڑھاتے تو ایران کومسئلہ ہوجاتا۔تاہم جب پاک سعودی دفاعی معاہدہ ہواتوایران نے خوش آمدید کیا۔سعودی عرب کو بھی ایران کے ساتھ ہمارے تعلقات بہترہونے پراعتراض نہیں ہے۔
ایران کادوطرفہ تجارت میں تمام رکاوٹیں ختم اورنیا مکینزم بنانے کافیصلہ کیا ہے۔وہ پاک ،افغان کشید گی کے تناظر میں علاقائی کانفرنس اگلے ماہ کرائے گاتاکہ اس کاکوئی حل نکالا جاسکے۔