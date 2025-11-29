عثمان خواجہ کا پرتھ کی پچ پر نامناسب تبصرہ، بڑی مشکل میں پھنس گئے

عثمان خواجہ کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی بھی ممکن ہے

اسپورٹس ڈیسک November 29, 2025
facebook whatsup

آسٹریلوی کرکٹر عثمان خواجہ پرتھ ٹیسٹ کی پچ پر نامناسب تبصرہ کرنے پر بڑی مشکل میں پھنس گئے۔

آسٹریلوی میڈیا کے مطابق عثمان خواجہ نے اپنی فاؤنڈیشن کے ظہرانے کے موقع پر آئی سی سی کی جانب سے ’بہت بہترین‘ قرار دی جانے والی پرتھ ٹیسٹ کی پچ پر نامناسب تبصرہ کیا تھا۔

میڈیا رپورٹس کے مطابق آسٹریلی کرکٹ بورڈ کے حکام نے موقف اپنایا ہے کہ عثمان خواجہ کا پچ سے متعلق ایسے تبصرہ کرنے کا اختیار نہیں رکھتے۔

آسٹریلوی بورڈ عثمان خواجہ سے ان کے تبصرے پر وضاحت طلب کرے گا اوران کے خلاف کوڈ آف کنڈکٹ کی خلاف ورزی کے تحت کارروائی بھی ممکن ہے۔

واضح رہے کہ عثمان خواجہ کو پہلے ہی برسبین ٹیسٹ کی پلیئنگ الیون میں جگہ بنانے کے لیے فٹنس ٹیسٹ پاس کرنا ہوگا۔

وہ پرتھ ٹیسٹ کی دونوں اننگز میں ہی انجری مسائل کے باعث اوپننگ نہیں کرسکے تھے۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

پاکستان مخالف بھارتی فلم ’دھریندر‘ ریلیز سے قبل ہی تنازعات کا شکار

 Nov 29, 2025 03:31 PM |
ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

ڈکی بھائی اور عروب جتوئی عدالت میں پیش، کیس میں بڑی پیشرفت سامنے آگئی

 Nov 29, 2025 01:40 PM |
خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

خاتون اوّل نہیں خاتون دوم بننا پسند کروں گی، فرح اقرار

 Nov 29, 2025 12:44 PM |

متعلقہ

Express News

دوسری عالمی باکسنگ چیمپئن شپ: محسن نقوی باکسنگ ایرینا پہنچ گئے

Express News

اے ٹی پی چیلنجر ٹور: پاکستان کے اعصام الحق قریشی اور مزمل مرتضیٰ نے تاریخ رقم کردی

Express News

معروف ڈانسر مہک ملک نے پی ایس ایل فیصل آباد کی ٹیم خرید لی؟

Express News

نور زمان نے چیف آف دی ایئر اسٹاف انٹرنیشنل اسکواش چیمپئن شپ اپنے نام کرلی

Express News

آسٹریلوی ٹیم 8 سال بعد زمبابوے کا دورہ کرے گی

Express News

انڈر 17 ایشین کپ کوالیفائر: پاکستان کو دو فتوحات کے بعد مسلسل دوسری شکست

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو