کراچی، سہراب گوٹھ میں پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مقابلہ، ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار، ساتھی فرار

کراچی:
شہر قائد کے علاقے سہراب گوٹھ سپر مارکیٹ کے قریب پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان مبینہ مقابلہ پیش آیا جس میں ایک ملزم زخمی حالت میں گرفتار جبکہ اس کا ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہوگیا۔
پولیس کے مطابق گشت کے دوران مشکوک موٹر سائیکل سوار ملزمان کو رکنے کا اشارہ کیا گیا تو انہوں نے پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ کر دی۔
پولیس کی جانب سے فوری جوابی کارروائی کی گئی جس کے نتیجے میں ایک ملزم زخمی ہوکر گرفتار ہوا۔
گرفتار زخمی ملزم کی شناخت دولت خان ولد استی خان کے نام سے ہوئی ہے۔
پولیس کا کہنا ہے کہ ملزم کے قبضے سے اسلحہ، ایمونیشن اور شہری سے چھینا گیا موبائل فون بھی برآمد کرلیا گیا ہے۔
زخمی ملزم کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کردیا گیا ہے جبکہ پولیس کی جانب سے قانونی ضابطے کی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔
حکام کے مطابق گرفتار ملزم کے سابقہ کرمنل ریکارڈ کی جانچ پڑتال جاری ہے، اور فرار ملزم کی تلاش کے لیے علاقے میں سرچ آپریشن بھی کیا جا رہا ہے۔