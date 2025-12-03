پنجاب کائٹ فلائینگ آرڈیننس 2025 جاری، ، پتنگ بازی ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے مشروط

2001 کا پتنگ بازی پابندی آرڈیننس مکمل طور پر منسوخ کردیا گیا

محمد الیاس December 03, 2025
فوٹو فائل
لاہور:

پنجاب حکومت نے پنجاب کائٹ فلائینگ آرڈیننس 2025 جاری کر دیا، پتنگ بازی کو ڈپٹی کمشنر کی اجازت سے مشروط کر دیا گیا۔

پنجاب میں پتنگ سازی اور پتنگ فروخت کےلیے رجسٹریشن کروانا لازمی قرار دیا گیا جبکہ پتنگ باز تنظیموں کےلیے رجسٹریشن بھی کروانا ہوگی ، رجسٹریشن کروانے کے بعد پتنگیں بنانے اور فروخت کرنے کا لائسنس ہوگا۔

2001 کا پتنگ بازی پابندی آرڈیننس مکمل طور پر منسوخ کردیا گیا ۔سابق آرڈیننس کے تحت کیے گئے تمام اقدامات کو درست قرار دیا گیا۔

 آرڈیننس کے مطابق حکومت اور ڈپٹی کمشنر کو یہ اختیار بھی دیتا ہے کہ وہ مخصوص مقامات، مخصوص دنوں اور مقررہ وقت  اور غیر خطرناک مواد کے ساتھ محدود پیمانے پر پتنگ بازی کی اجازت دے سکیں مگر غیر خطرناک مواد کی آرڈیننس میں تشریح ہی نہیں کی گئی ہے۔ 

آرڈیننس میں پولیس کو بے پناہ اختیارات دیے جارہے ہیں جس کے مطابق سب انسپکٹر رینک کا پولیس افسر  بغیر وارنٹ گرفتاری کر سکے گا اور  کسی بھی مقام پر داخل ہو کر تلاشی کرنے کے اختیارات حاصل ہوں گے، ممنوعہ سامان قبضے میں لے سکے گا۔

حکومت ضرورت پڑنے پر کسی بھی ادارے یا ایجنسی کو یہی اختیارات تفویض کر سکتی ہے۔
