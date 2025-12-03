یاد کا موسم

یاد کا موسم مزدوروں کی محنت اور پسینے کی یاد بھی لاتا ہے۔ وہ مزدور جنھوں نے پاکستان اسٹیل ملز کے بھٹوں میں اپنی جوانی جھونک دی

زاہدہ حنا December 03, 2025
facebook whatsup

کچھ موسم کبھی ختم نہیں ہوتے، وہ بار بار لوٹتے ہیں، دل کے دریچوں پر دستک دیتے ہیں اور ہمیں ایک ایسے سفر پر لے جاتے ہیں جہاں ذاتی یادیں اجتماعی محرومیوں سے جا ملتی ہیں۔ میرے لیے یہ موسم خزاں کے زرد پتوں کی طرح ہے جو جھڑتے ضرور ہیں لیکن زمین پرگرکر بھی اپنی موجودگی کا اعلان کرتے ہیں۔ یاد کا موسم بھی ایسا ہی ہے، وہ ہمیں بتاتا ہے کہ جو کچھ گزرگیا وہ مٹتا نہیں، بلکہ ایک چراغ کی مانند رہتا ہے جو اندھیروں میں بھی تھوڑا سا اجالا دیتا ہے۔

مجھے یاد ہے وہ دن جب کراچی کی فضا کتابوں کی خوشبو سے بھری ہوتی تھی۔ ادبی محفلیں صرف شاعری اور نثر تک محدود نہ تھیں بلکہ وہاں سیاست، فلسفہ اور انقلاب کی باتیں بھی ہوا کرتی تھیں۔ اختلاف رائے کو برداشت کیا جاتا تھا اور لوگ جانتے تھے کہ مکالمہ ہی سماج کو آگے بڑھاتا ہے لیکن آج شہروں میں شور ہے، میڈیا کی چیخ و پکار ہے اور مکالمہ کہیں گم ہوگیا ہے۔

یاد کا موسم جب دل پر اترتا ہے تو بچپن کے مناظر بھی سامنے آتے ہیں۔ مٹی کی خوشبو، درختوں کے سائے اور بزرگوں کی دعائیں سب کسی خواب کی مانند یاد آتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہی یہ احساس بھی دل کو گھیر لیتا ہے کہ ہم نے اپنی اجتماعی یاد کو دفنانے میں کمال حاصل کر لیا ہے۔ ہم نے ان کہانیوں کو بھلا دیا ہے جو ہمارے اجتماعی شعورکی بنیاد تھیں۔

کیا ہمیں یاد ہے کہ حسن ناصر نے اپنی جوانی قید خانوں میں گنوا دی؟ کیا ہمیں یاد ہے کہ نذیر عباسی کے خون نے اس مٹی کو سرخ کیا؟ ہمارے نصاب ان کے ذکر سے خالی ہیں، ہمارے جلسے ان کے ناموں سے محروم ہیں، ہم نے بھول جانے کو اپنی عادت بنا لیا ہے لیکن بھولنے سے تاریخ ختم نہیں ہوتی صرف بگڑتی ہے۔

یاد کا موسم مزدوروں کی محنت اور پسینے کی یاد بھی لاتا ہے۔ وہ مزدور جنھوں نے پاکستان اسٹیل ملز کے بھٹوں میں اپنی جوانی جھونک دی، وہ کسان جنھوں نے زمین کو زرخیز بنایا، لیکن آج بھی بھوک اور غربت کے قیدی ہیں۔ طاقتور سرمایہ دار کے محل بلند سے بلند تر ہوتے گئے اور مزدور کا جھونپڑا پہلے سے بھی زیادہ بوسیدہ ہوگیا۔ یہ سب ہماری اجتماعی یاد کا حصہ ہے لیکن ہم نے اسے فراموش کر دیا۔

یہ موسم عورتوں کی مزاحمت کو بھی سامنے لے آتا ہے۔ مجھے وہ لڑکیاں یاد آتی ہیں جو ایران کی سڑکوں پر اپنے بال کھول کر آزادی کے نعرے لگاتی ہیں۔ مجھے افغانستان کی وہ بیٹیاں یاد آتی ہیں جنھیں تعلیم کے حق سے محروم کر دیا گیا۔ مجھے اپنے دیس کی وہ مائیں اور بہنیں یاد آتی ہیں جو چولہا جلانے کے لیے دن رات مزدوری کرتی ہیں، لیکن یہ یادیں ہمیں رلانے کے لیے نہیں جگانے کے لیے ہیں۔ وہ بتاتی ہیں کہ اگر یہ عورتیں ہار نہیں مانتیں تو ہم کیوں ہار مانیں؟

یاد کا موسم ہمیں ان خوابوں کی طرف بھی لے جاتا ہے جو ہمارے دوستوں نے دیکھے تھے۔ خواب ایک آزاد اور برابری پر مبنی دنیا کے، خواب ایک ایسے معاشرے کے جہاں علم اور مکالمہ ہو، جہاں عورت کو دوسرے درجے کا انسان نہ سمجھا جائے۔ کچھ دوست اب زمین کے بوجھ سے آزاد ہو گئے، کچھ جلاوطنی کی دھوپ بھرے صحراؤں میں گم ہوگئے اور کچھ خاموشی کی زنجیروں میں قید ہیں لیکن ان کے خواب آج بھی ہمارے دل کے گوشوں میں محفوظ ہیں جیسے پرانی کتابوں کے اوراق میں دبے ہوئے گلاب کے پھول۔

تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جب جب عوامی تحریکیں اٹھیں، طاقتوروں نے انھیں کچلنے کی کوشش کی لیکن خون کا ایک قطرہ بھی رائیگاں نہیں جاتا۔ وہ آنے والے موسموں میں امید کا بیج بنتا ہے۔ اسی لیے ہر بار جب بارش کی پہلی بوند گرتی ہے تو مجھے مزدور عورتوں کے ننگے پاؤں یاد آتے ہیں جو کیچڑ میں چل کر اینٹوں کے بوجھ اٹھاتی ہیں۔ خزاں آتی ہے تو مجھے لگتا ہے کہ ہمارے سماج سے انصاف کے سب پتے جھڑ گئے ہیں۔ لیکن جب بہار آتی ہے تو دل کہتا ہے کہ شاید پھر کوئی موسم ایسا آئے جب خواب حقیقت بنیں۔

ہماری زندگی میں یاد کا موسم بار بار آتا ہے لیکن ہر بار ایک سوال چھوڑ جاتا ہے، ہم نے آنے والی نسل کو کیا دیا؟ کیا ہم نے انھیں صرف بکھری ہوئی یادیں دیں یا خوابوں کی روشنی بھی؟ کیا ہم نے انھیں صرف زخم دیے یا ان کے مرہم کی بھی بات کی؟ یاد کا موسم ہمیں بتاتا ہے کہ وقت ایک سیدھی لکیر نہیں بلکہ دائرہ ہے۔ جیسے خزاں کے بعد بہار ضرور آتی ہے، ویسے ہی ظلم کے بعد آزادی کا موسم بھی آتا ہے لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی یادوں کو زندہ رکھیں۔ ہم ان لوگوں کو یاد رکھیں جنھیں طاقتوروں نے مٹانے کی کوشش کی ہم ان خوابوں کو یاد رکھیں جو ابھی ادھورے ہیں۔

اور آخر میں میں پھر وہی سوچتی ہوں کہ یاد کا موسم صرف میرا نہیں، آپ سب کا بھی ہے۔ یہ ہمیں جھنجھوڑتا ہے ہمیں ماضی سے جوڑتا ہے اور ہمیں یہ حوصلہ دیتا ہے کہ اگرچہ راستہ مشکل ہے لیکن روشنی کا امکان ابھی باقی ہے۔ جب تک یہ موسم لوٹتا رہے گا تب تک امید کا چراغ بھی بجھنے نہیں پائے گا۔ میری یاد میں عینی آپا بھی ہیں، ان کے لکھے لفظ دل پہ تحریر ہیں بہت سی یادیں ہیں، میں جلد ہی ان یادوں پہ بھی لکھوں گی۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

ربیکا خان کی رخصتی کی وائرل ویڈیو نے سب کو آبدیدہ کردیا

ربیکا خان کی رخصتی کی وائرل ویڈیو نے سب کو آبدیدہ کردیا

Dec 02, 2025 11:49 PM |
جوان نظر آنے کیلیے صبا فیصل کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانے کی تصاویر وائرل؛ کڑی تنقید

جوان نظر آنے کیلیے صبا فیصل کی کاسمیٹک ٹریٹمنٹ کروانے کی تصاویر وائرل؛ کڑی تنقید

Dec 02, 2025 11:26 PM |
گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

گٹر پر نہیں، ڈھکن کرپشن پر لگانا ہوگا، یاسر حسین

Dec 02, 2025 08:59 PM |

متعلقہ

Express News

28ویں ترمیم اور گورننس کی مقامی خو د مختاری

Express News

بھارتی وزیر دفاع کی ہرزہ سرائی

Express News

غزہ کی شکار گاہ میں جنگ بندی کا ڈھکوسلا

Express News

عبدالکریم کے جوتے اورآئین

Express News

کے پی میں گورنر راج ؟، ایک جائزہ

Express News

آپ کا دماغ اغوا ہو رہا ہے؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو