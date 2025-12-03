سوناآج پھر سستا ہوگیا؛  عالمی اور مقامی مارکیٹوں میں قیمت مزید کم

گزشتہ روز بھی سونے کی قیمتوں میں کمی ریکارڈ ہوئی تھی

December 03, 2025
(فوٹو: فائل)
کراچی:

سونے کی قیمت میں آج مسلسل دوسرے دن کمی ریکارڈ ہوئی۔

بین الاقوامی بلین مارکیٹ میں فی اونس سونے کی قیمت میں  10ڈالر کی کمی ریکارڈ ہوئی، جس کے بعد سونے کی نئی عالمی قیمت 4ہزار 208ڈالر فی اونس کی سطح پر آ گئی۔

دوسری جانب مقامی صرافہ مارکیٹوں میں  بدھ کے روز 24 قیراط کے حامل فی تولہ سونے کی قیمت ایک ہزار روپے کی کمی سے 4لاکھ 43ہزار 162روپے کی سطح پر آگئی جب کہ فی 10 گرام سونے کی قیمت 858روپے کی کمی سے 3لاکھ 79ہزار 939روپے کی سطح پر آگئی۔

سونے کی قیمتوں میں کمی کے برعکس فی تولہ چاندی کی قیمت 81روپے کے اضافے سے 6ہزار 085روپے اور فی 10 گرام چاندی کی قیمت بھی 69روپے کے اضافے سے 5ہزار 216روپے کی سطح پر آگئی۔
