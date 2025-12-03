دنیا کے محفوظ ترین ممالک کی فہرست جاری؛ پاکستان کا نمبر کون سا ہے؟

آئرلینڈ 2008 سے اوّل نمبر پر ہے

ویب ڈیسک December 03, 2025
دنیا کے محفوظ ترین اور پُرامن ممالک کی فہرست جاری کردی گئی

گلوبل پیس انڈیکس نے دنیا کے پُرامن ترین ممالک کی فہرست جاری کردی جس میں 163 ممالک کا تجزیہ کیا گیا ہے۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق گلوبل پیس انڈیکس میں ممالک کی درجہ بندی کے لیے جرائم کی شرح کو سب سے زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔

اس کے علاوہ فوجی معاملات، سیاسی عدم استحکام اور ملک کے اندرونی تنازعات و اختلافات کو بھی مدنظر رکھا گیا تھا۔

ان ممالک کے تعلیم، انصاف، صحت اور سماجی بہبود کے نظام سمیت ڈیجیٹل سیکیورٹی اور بنیادی سہولتوں کی دستیابی کا بھی جائزہ لیا گیا۔

ان تمام امور کی بنیاد پر سب سے زیادہ محفوظ ملک کا اعزاز 2008 سے تاحال آئس لینڈ کے پاس ہی ہے۔

اس کے بعد آئرلینڈ، نیوزی لینڈ اور آسٹریا کی باری آئی تھی۔ سنگاپور، سوئٹزرلینڈ، پرتگال، ڈنمارک، سلوینیا اور فن لینڈ بالترتیب پانچ سے دسویں نمبر پر ہیں۔

اس فہرست میں ملائیشیا 13 ویں نمبر پر پہلا مسلم ملک ہے۔ پاکستان کا نمبر 144 واں جب کہ افغانستان 158 ویں نمبر پر ہے۔

روس کا نمبر سب آخری یعنی 163 واں ہے۔ اسرائیل بھی 155 ویں نمبر پر ہے جب کہ بھارت کا نمبر 115 واں ہے۔

 

 
