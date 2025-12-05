اُرمیلا سے محبت؛ ہدایتکار رام گوپال ورما کی پہلی بار لب کشائی

ارمیلا 90 کی دہائی میں رام گوپال ورما کی ہر فلم کا لازمی حصہ ہوا کرتی تھیں

ویب ڈیسک December 05, 2025
facebook whatsup
رام گوپال ورما کی ہر فلم ارمیلا لازمی حصہ ہوا کرتی تھیں

بالآخر وہ دن آ ہی گیا جب بالی ووڈ کے بے باک ڈائریکٹر رام گوپال ورما نے اداکارہ ارمیلا ماتونڈکر کے ساتھ اپنے مبینہ تعلقات پر کھل کر بات کردی۔

ایک ٹی وی انٹرویو میں جب رام گوپال ورما سے بار بار پوچھا گیا کہ آخر 90 کی دہائی میں ارمیلا کے ساتھ اتنی کیمسٹری کیوں تھی؟

تو انھوں نے زیر لب مسکراتے ہوئے کہا کہ کیوں کہ ارمیلا سب سے ورسٹائل اداکارہ تھیں۔ اسی لیے ان کے ساتھ زیادہ فلمیں کیں۔

اس موقع پر رام گوپال ورما نے الٹا صحافی سے سوال کردیا کہ میں نے تو امیتابھ بچن کے ساتھ بھی کافی کام کیا لیکن اس پر نہ کوئی افواہ بنتی ہے اور نہ سوال ہوتا ہے۔

یاد رہے رام گوپال ورما نے رنگیلا اور ستیا سے لیکر اپنی بلاک بسٹر فلموں میں بطور ہیروئن ارمیلا کا ہی انتخاب کیا۔

جس سے یہ تاثر جانے لگا تھا کہ شاید رام گوپال ورما شاید اداکارہ ارمیلا کے محبت میں مبتلا ہوگئے ہیں اور دونوں کے درمیان رومانس پروان چڑھ رہا ہے۔

یہ بات بھی دلچسپی سے خالی نہیں کہ رام گوپال ورما کے لیے یہی بات سری دیوی کے لیے بھی کہی جاتی رہی ہے۔

ایک وقت ایسا بھی تھا جب رام گوپال ورما کی فلموں میں سری دیوی لازمی حصہ ہوا کرتی تھیں اور دونوں کے بارے یہی گوسپ اُس وقت بھی ہوئی تھیں۔

تاہم رام گوپال ورما کا کہنا ہے کہ جب کسی کے ساتھ آپ کے کام کرنے کی کیمسٹری بن جاتی ہے تو ایک اچھی ٹیم ورک ریلیشن بنتا ہے جس سے مشکل کام بھی آسان ہوجاتے ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

53 کروڑ روپے فراڈ کیس؛ نادیہ حسین کے شوہر کو بڑا ریلیف مل گیا

53 کروڑ روپے فراڈ کیس؛ نادیہ حسین کے شوہر کو بڑا ریلیف مل گیا

Dec 06, 2025 12:06 AM |
اُرمیلا سے محبت؛ ہدایتکار رام گوپال ورما کی پہلی بار لب کشائی

اُرمیلا سے محبت؛ ہدایتکار رام گوپال ورما کی پہلی بار لب کشائی

Dec 05, 2025 11:47 PM |
سوناکشی اور ظہیر نے رومانوی تعلق کے تیسرے سال بریک اپ کا کیوں سوچا؟ رشتہ کیسے بچا؟

سوناکشی اور ظہیر نے رومانوی تعلق کے تیسرے سال بریک اپ کا کیوں سوچا؟ رشتہ کیسے بچا؟

Dec 05, 2025 11:24 PM |

متعلقہ

Express News

سوناکشی اور ظہیر نے رومانوی تعلق کے تیسرے سال بریک اپ کا کیوں سوچا؟ رشتہ کیسے بچا؟

Express News

توثیق حیدر نے عمرے کی سعادت حاصل کرلی؛ وائرل ویڈیو پر نئی بحث شروع

Express News

رنویر سنگھ نئی مشکل میں! ہندو دیوتا کا مذاق اُڑانے کے الزام پر مقدمہ درج

Express News

اقرا کنول نے ڈکی بھائی کی ذہنی حالت کی بارے میں بڑا انکشاف کردیا

Express News

دھرمیندر نے کروڑوں کی آبائی زمین کس کے نام کی؟

Express News

ہیری پوٹر سیریز کی نئی کاسٹ کے ساتھ جادو کی دنیا میں واپسی، کب ریلیز ہوگی؟

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو