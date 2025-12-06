پی ٹی آئی والے دشمن کے آلہ کار بن کر ملک کیخلاف سازشیں نہ کریں، گورنر سندھ

اللہ نے ہمیں فیلڈ مارشل جیسا سپہ سالار عطا کیا جو ملک کو مضبوط دفاع کے ساتھ آگے لے کر چل رہے ہیں، کامران ٹیسوری

اسٹاف رپورٹر December 06, 2025
فوٹو فائل

گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری نے کہا ہے کہ اللہ نے ہمیں فیلڈ مارشل جیسا سپہ سالار دیا، پی ٹی آئی والے دشمن کے آلہ کار بن کر ملک کیخلاف سازشیں نہ کریں۔

گورنر ہاؤس کراچی میں منعقد سندھ ثقافتی دن کے حوالے سے منعقدہ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے گورنر سندھ  نے کہا کہ پاکستان آگے جائے گا، اس نے اپنی اڑان بھر لی ہے۔

انہوں نے کہا کہ پاکستان نے اپنے سے زیادہ وسائل والے دشمن کو دھول چٹائی، بھارت دنیا بھر میں ذلیل  ہوکر اب بلوچستان اور کے پی کے میں دہشت گردی کی سازشیں کررہا ہے۔

گورنر سندھ نے کہا کہ اللہ نے ہمیں فیلڈ مارشل جیسا سپہ سالار عطا کیا، جو پاکستان کو مضبوط دفاع کے ساتھ آگے لے کر چل رہے ہیں۔

کامران ٹیسوری نے کہا کہ تحریک انصاف والوں کو کہتا ہوں کہ دشمن کے آلہ کار نہ بنیں، دشمنوں کا بیانیہ نہیں بلکہ پاکستان کا بیانیہ پہلے رکھیں اور دشمن کے ہاتھوں میں نہ کھیلیں۔

انہوں نے کہا کہ بھارتی  چینلز کو انٹرویو میں پاکستان کے خلاف  بات کرنے والوں کو شرم آنی چاہیے۔ گورنر سندھ نے کہا کہ کئی سالوں کے بعد ہمیں موقع ملا کہ ہم آپسی لڑائیاں چھوڑ کر ملک کے لیے کھڑے ہوجائیں۔

کامران ٹیسوری نے کہا کہ وہ لوگ جو سوشل میڈیا پر بیٹھ کر پاکستان کے خلاف ہرزہ سرائی کررہے ہیں کیا وہ پاکستانی ہیں؟ کسی نوٹی فکیشن میں دو چار دن اوپر ہوگئے تو ایسا بیانیہ بنایا جیسے ناجانے کونسا آسمان گر گیا، تمھارے مقاصد میں تمھیں ناکامی ہوگی اور پاکستان ایسے ہی آگے بڑھتا رہے گا۔
