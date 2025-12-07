کراچی، بدنام زمانہ کرولا گینگ کے 5 خطرناک ملزمان گرفتار

ملزمان موبائل چھیننے کے فوراً بعد آئی ایم آئی تبدیل کر کے فونز کو مارکیٹ میں فروخت کر دیتے تھے

محمد شاہ میر خان December 07, 2025
کراچی:

شہر قائد میں ڈسٹرکٹ ساؤتھ پولیس نے ڈیفنس فیز 7 میں بروقت اور بہادری کی مثال قائم کرتے ہوئے سفید کرولا استعمال کرنے والے پنجاب سے تعلق رکھنے والے بدنامِ زمانہ کرولا گینگ کے پانچ ملزمان کو زبردست پولیس مقابلے کے بعد گرفتار کر لیا۔

پولیس حکام کے مطابق ملزمان نے گرفتاری کے دوران فرار ہونے کی کوشش کی اور پولیس پارٹی پر اندھا دھند فائرنگ شروع کر دی۔

تاہم پولیس کی مؤثر حکمتِ عملی اور پیشہ ورانہ مہارت کی بدولت تمام ملزمان کو بغیر کسی جانی نقصان کے زندہ گرفتار کر لیا گیا۔

گرفتار ملزمان کی شناخت عرفان، بلال، عابد، شاہد اور وقاص کے نام سے ہوئی ہے۔

یہ تمام ملزمان پنجاب کے مختلف شہروں سے تعلق رکھتے ہیں اور دو روز قبل کراچی وارد ہوئے تھے۔

ملزمان ائیرپورٹ، ریلوے اسٹیشن، بس اڈے اور دیگر رش ودحلقوں میں موبائل چھیننے اور لوٹ مار کی وارداتیں کرتے تھے۔

گرفتار ملزمان سے اسلحہ، لیپ ٹاپ، موبائل فونز اور سفید کرولا کار برآمد کی گئی ہے۔

پولیس حکام نے بتایا کہ ملزمان موبائل چھیننے کے فوراً بعد آئی ایم آئی تبدیل کر کے فونز کو مارکیٹ میں فروخت کر دیتے تھے۔

پنجاب میں بھی ان کے خلاف درجنوں مقدمات درج ہیں، ملزمان کی نشاندہی پر وارداتوں کی متعدد سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی سامنے آ گئی ہیں۔

ایس ایس پی ساؤتھ نے پولیس ٹیم کی حوصلہ افزائی کرتے ہوئے کہا کہ کراچی میں جرائم پیشہ عناصر کے لیے کوئی جگہ نہیں۔

گرفتار ملزمان سے مزید تفتیش جاری ہے اور توقع ہے کہ جلد ہی ان کے دیگر ساتھیوں اور سہولت کاروں تک بھی رسائی حاصل ہو جائے گی۔
