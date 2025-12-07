شادی کی منسوخی، بے وفائی کے الزامات پر سمرتی اور پالاش نے خاموشی توڑ دی

جھوٹے اور الزام تراش مواد پھیلانے والوں کے خلاف میری ٹیم سخت قانونی کارروائی کرے گی، پالاش مچل

اسپورٹس ڈیسک December 07, 2025
facebook whatsup

بھارتی ویمن کرکٹر سمریتی مندھانا اور موسیقار پالاش مچل کی منسوخ شدہ شادی کے حوالے سے کئی دنوں سے جاری افواہوں پر بالآخر دونوں نے خاموشی توڑ دی ہے۔

سمریتی مندھانا نے انسٹاگرام اسٹوری میں مختصر مگر واضح بیان دیتے ہوئے تصدیق کی کہ ان کی شادی منسوخ ہوچکی ہے۔

انہوں نے لکھا کہ وہ ہمیشہ اپنی نجی زندگی کو حد سے زیادہ پرائیویٹ رکھتی ہیں اور اسی لیے وہ صرف اتنا بتانا چاہتی ہیں کہ شادی نہیں ہو رہی۔

سمریتی کے اعلان کے فوراً بعد پالاش مچل نے بھی انسٹاگرام پر ایک طویل نوٹ شیئر کیا جس میں انہوں نے بےوفائی سے متعلق گردش کرتی افواہوں کی سختی سے تردید کی۔

انہوں نے کہا کہ وہ اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کا فیصلہ کر چکے ہیں لیکن سوشل میڈیا پر بے بنیاد باتوں نے انہیں شدید تکلیف پہنچائی ہے۔

پالاش نے اس دور کو اپنی زندگی کا سب سے مشکل وقت قرار دیتے ہوئے کہا کہ وہ اسے وقار کے ساتھ سنبھالیں گے۔

انہوں نے خبردار کیا کہ جھوٹے اور الزام تراش مواد پھیلانے والوں کے خلاف ان کی ٹیم سخت قانونی کارروائی کرے گی۔

واضح رہے کہ دونوں کی شادی 23 نومبر 2025 کو سانگلی، مہاراشٹر میں طے تھی۔ تاہم سمرتی کے والد کی طبیعت خرابی اور بعد میں پالاش کی اسپتال منتقلی کے بعد دونوں میڈیا اور سوشل پلیٹ فارمز سے دور ہوگئے تھے۔

سمریتی نے اپنی تمام شادی اور منگنی کی پوسٹس بھی ڈیلیٹ کردی تھیں۔

نئی شادی کی تاریخ 7 دسمبر کی افواہیں بھی گردش کرتی رہیں، آخرکار، سمریتی اور پالاش کی جانب سے تصدیق کے بعد تمام چہ مگوئیاں ختم ہوگئیں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

معروف اداکار خاقان شاہنواز نے اداکارہ سبینہ سید سے منگنی کرلی

 Dec 07, 2025 01:23 PM |
جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے

جنید جمشید کو مداحوں سے بچھڑے 9 برس بیت گئے

 Dec 07, 2025 12:46 PM |
ڈکی بھائی کا گرفتاری سے رہائی تک 100 روز خاموشی کے بعد بڑا اعلان

ڈکی بھائی کا گرفتاری سے رہائی تک 100 روز خاموشی کے بعد بڑا اعلان

 Dec 07, 2025 10:56 AM |

متعلقہ

Express News

انجری کے باعث ٹیم سے باہر ہونیوالے بھارتی بلے باز سے متعلق بڑی خبر!

Express News

بھارت نے تیسرے ون ڈے میں جنوبی افریقا کو شکست دیکر سیریز جیت لی

Express News

شاہد آفریدی کا پاکستان انڈر 19 کرکٹ ٹیم کے تربیتی کیمپ کا دورہ

Express News

ایران کے میراتھن میں بغیر حجاب کے سیکڑوں خواتین کی دوڑ؛ ویڈیو وائرل، منتظمین گرفتار

Express News

کراچی میں 35 ویں نیشنل گیمز کا باقاعدہ افتتاح

Express News

پاکستان کے نامور اولمپیئن ایتھلیٹ انتقال کر گئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو