اسٹوکس سمیت 3 انگلش کرکٹرز پر آئی پی ایل کے دروازے بند

فاف ڈوپلیسی، معین علی اور گلین میکسویل پہلے ہی آئی پی ایل نہ کھیلنے کا فیصلہ کرچکے ہیں

اسپورٹس ڈیسک December 07, 2025
آئی پی ایل نے بین اسٹوکس سمیت 3 انگلش کرکٹرز پر اپنے دروازے بند کردیے۔

ذرائع کے مطابق ضوابط کی رو سے تینوں پلیئرز آئندہ برس کی لیگ کے منی آکشن میں شریک نہیں ہوپائیں گے۔

اسٹوکس رواں برس میگا آکشن کے لیے رجسٹرڈ نہیں ہوئے تھے لہذا وہ آئندہ برس کے منی آکشن میں بھی شریک نہیں ہوسکتے۔

ہیری بروک نے 2025 میں آخری لمحات میں ذاتی وجوہات کے سبب اپنا نام واپس لے لیا تھا اس لیے وہ بھی اہل نہیں رہے۔

اسی طرح جیسن روئے 2025 کیلیے رجسٹرڈ نہیں ہوئے اور 2024 میں بھی باہر ہوگئے تھے جس کے باعث  وہ بھی آکشن میں حصہ نہیں لے پائیں گے۔

واضح رہے کہ جنوبی افریقا کے فاف ڈوپلیسی اور انگلینڈ کے معین علی آئی پی ایل پر پی ایس ایل کو ترجیح دے چکے ہیں۔

آسٹریلیا کے گلین میکسویل نے بھی آئی پی ایل نہ کھیلنے کا فیصلہ کیا ہے۔
