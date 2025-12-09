آئی ایم ایف کے ایگزیکٹو بورڈ اجلاس کا اعلامیہ جاری

تباہ کن سیلاب کے باوجود حکومت پاکستان نے مضبوط معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، آئی ایم ایف

ارشاد انصاری December 09, 2025
اسلام آباد:

آئی ایم ایف نے پاکستان کے لیے ایک اہم مالی پیش رفت کا اعلان کرتے ہوئے ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی  پروگرام کے دوسرے جائزے اور ریزیلینس اینڈ سسٹین ایبلٹی فیسلٹی پروگرام کے پہلے جائزے کی منظوری دے دی ہے۔

آئی ایم ایف کے جاری کردہ اعلامیے کے مطابق ان منظوریوں کے بعد پاکستان کو تقریباً 1 ارب ڈالر کی قسط مل سکے گی، جبکہ 20 کروڑ ڈالر تک اضافی رسائی بھی حاصل ہو جائے گی۔

اعلامیے میں کہا گیا ہے کہ رواں برس آنے والے تباہ کن سیلاب کے باوجود حکومت پاکستان نے مضبوط معاشی کارکردگی کا مظاہرہ کیا، جس کے نتیجے میں مالی اور بیرونی شعبوں میں استحکام برقرار رہا۔

آئی ایم ایف نے اپنی پالیسی ترجیحات میں میکرو اکنامک استحکام، پبلک فنانس اصلاحات اور مسابقت میں اضافہ کو بنیادی نکات قرار دیا ہے۔

ادارے کے مطابق پاکستان میں پیداواری صلاحیت بڑھانے، سماجی تحفظ کو مضبوط کرنے، ہیومن کیپیٹل ڈیولپمنٹ اور سرکاری اداروں میں اصلاحات پر خصوصی توجہ دی جا رہی ہے۔

توانائی کے شعبے کی پائیداری، عوامی خدمات کی بہتری اور اصلاحاتی عمل کی تسلسل کو بھی آئی ایم ایف نے ضروری قرار دیا ہے۔

اعلامیے میں یہ بھی کہا گیا کہ حالیہ سیلاب نے پاکستان کے لیے فوری ماحولیاتی اقدامات کی اہمیت واضح کر دی ہے، اور حکومت ماحولیاتی لچک بڑھانے کے لیے اصلاحات پر پیش رفت کر رہی ہے جس میں آئی ایم ایف کے آر ایس ایف پروگرام کے تحت معاونت شامل ہے۔
