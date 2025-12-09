خان کے جانثار کہاں ہیں؟ یہ لوگ ٹک ٹاک بنانے اور مزے کرنے آئے ہیں، پی ٹی آئی کارکن قیادت پر برس پڑا

نوشہرہ سے آئے کارکن فضل امین  نے قیادت سے سوال کیا کہ رہائی کے دعوے کرنے والے کہاں ہیں، کارکن ذلیل ہورہا ہے

قیصر شیرازی December 09, 2025
فوٹو اسکرین گریپ

پاکستان تحریک انصاف کے کارکن نے اڈیالہ جیل کے باہر دھرنے کے دوران پارٹی قیادت کو شدید تنقید کا نشانہ بنا ڈالا۔

ایکسپریس نیوز کے مطابق اڈیالہ جیل کے قریب علیمہ خان کے دھرنے میں نوشہرہ سے آئے کارکن فضل امین  نے لیڈر شپ پر ناراضی کا اظہار کیا۔ 

کارکن نے پی ٹی آئی قیادت سے سوال کیا کہ سب کہتے ہو خان تیرے جانثار، کہاں ہیں جانثار؟ جو بانی پی ٹی آئی کی رہائی کے دعوے کرتے ہیں وہ کہاں ہیں۔

رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک نے کارکن سے کہا یہاں سب غیرت مند بیٹھے ہیں، کارکن نے رکن قومی اسمبلی شاہد خٹک کو بھی کھری کھری سنادی۔

کارکن نے کہا کہ شاہد خٹک نے کہا کہ دیکھتا ہوں آپ لوگ کتنے لوگ نکال سکتے ہیں، شاہد خٹک پارلیمانی لیڈر بن گیا غلط بات نہیں کرنے دونگا۔

کارکن نے کہا کہ ان لوگوں کو مزے چاہیے بے شک کارکن ذلیل ہوتے رہے، یہ لوگ دھرنے میں صرف تصویریں اور ٹک ٹاک بنانے آتے ہیں۔

دھرنے میں موجود کارکنان  فضل کریم دھرنے سے باہر لے گئے۔
