58 سالہ مادھوری نے چہرے کی دلکشی اور جواں نظر آنے کا نسخہ بتا دیا

مادھوری ڈکشٹ آج بھی اپنی خوبصورتی اور دلکشی کے لیے بھارتی فلم انڈسٹری میں کوئی ثانی نہیں رکھتیں

December 09, 2025
مادھوری ڈکشٹ 58 سال کی عمر میں بھی جواں اور حسین نظر آتی ہیں

لاکھوں دلوں پر راج کرنے والی بالی ووڈ کی اداکارہ مادھوری ڈکشٹ 58 سال کی ہونے کے باوجود اب بھی حسن و نزاکت میں کسی سے کم نہیں جس کا راز آج پہلی بار خود بتادیا۔

مادھور ڈکشٹ حیران کر دینے والی اداکارہ ہیں، ان کی خوبصورتی کے چرچے عام ہیں اور آج بھی وہ کسی کم عمر ہیروئن کے مقابلے میں کہیں زیادہ خوبصورت نظر آتی ہیں۔

ان کے مداح بھی جاننا چاہتے تھے کہ آخر اداکارہ ایسے کیا جتن کرتی ہیں جس سے مادھوری نے اپنی جلد کو تاحال چمکدار اور فٹنس کو برقرار رکھا ہوا ہے۔ 

ایک پوڈ کاسٹ میں انھوں نے بالآخر اس راز سے پردہ اُٹھا ہی دیا۔

مادھور ڈکشٹ نے کہا کہ جلد کی حفاظت اور خوبصورتی کے لیے صرف کریم اور لوشن سے کام نہیں چلتا۔

انھوں نے مزید کہا کہ خوبصورتی انسان کے اندر سے آتی ہے۔ مثبت سوچ ہو اور دل و دماغ کو پُرسکون رکھا جائے تو خوبصوتی کبھی نہیں ڈھلتی۔

مادھوری نے مزید کہا کہ اگر زندگی کے بارے میں اچھا زاویہ نہیں ہے تو آپ کی اصل خوبصورتی کبھی دنیا کے سامنے نہیں آئے گی۔

اداکارہ نے کہا کہ میں زندگی کے مثبت پہلو دیکھتی ہوں، لوگوں سے ملنا اور ان کی کہانیاں سننا مجھے اچھا لگتا ہے اور ان کے مسائل حل کرکے مجھے خوشی ہوتی ہے۔

مادھوری ڈکشٹ نے بتایا کہ یہی لازوال خوشی اور اندرونی سکون  میری جلد اور شخصیت میں جھلکتے ہیں اور ایسا دنیا کی کوئی بھی اسکن پروڈکٹ نہیں کرسکتی۔

 
