اسلام آباد:
پی ٹی آئی نے جلد از جلد انٹرا پارٹی الیکشن کرانے کا فیصلہ کیا ہے جس کے لیے فوری طور پر تیاری شروع کی جائے گی۔
پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل سلمان اکرم راجہ کی ہدایت پر پارٹی آئین کا جامع جائزہ لینے کے لیے ایک اہم کمیٹی قائم کر دی گئی۔ کمیٹی کو پارٹی آئین سے تمام خامیاں دور کرنے اور اسے دیگر سیاسی جماعتوں کے آئین کے تقابلی معیار کے مطابق لانے کا ٹاسک سونپا گیا ہے۔ اس سلسلے میں باضابطہ نوٹی فکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے۔
نوٹ فکیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کے ممکنہ اعتراضات سے بچنے اور قانونی و آئینی تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے پارٹی آئین میں ضروری اصلاحات ناگزیر قرار دی گئی ہیں۔
کمیٹی کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ محدود وقت میں اپنا کام مکمل کرے اور 10 روز کے اندر اپنی سفارشات پیش کرے جبکہ آئینی جائزہ کمیٹی کی سفارشات اس سلسلے میں اہم کردار ادا کریں گی۔
نوٹی فکیشن کے مطابق آئین کا جائزہ لینے کے لیے سینئر و اہم رہنماؤں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جس میں بیرسٹر گوہر، سلمان اکرم راجہ، سابق صدر ڈاکٹر عارف علوی، حمید خان، اسد قیصر، راؤف حسن اور فردوس شمیم نقوی شامل ہیں۔
کمیٹی اپنی رپورٹ پیش کرنے کے بعد پارٹی آئین کی جدید خطوط پر نظرِ ثانی اور انٹرا پارٹی الیکشن کے نئے لائحہ عمل کے لیے بنیاد فراہم کرے گی۔