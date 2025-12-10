بھارتی رکن تیندوے کی کھال پہن کر اسمبلی پہنچ گئے؛ انوکھے احتجاج کی ویڈیو وائرل

مہاراشٹرا میں تیندوؤں کے شہریوں پر حملے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے

December 10, 2025
بھارتی ریاست مہاراشٹرا میں رکن اسمبلی کا تیندوے کی کھال پہن کر احتجاج

مہاراشٹر کی ریاستی اسمبلی میں ایک رکن کے احتجاج کا منفرد اور دلچسپ طریقہ اس وقت دنیا بھر میں وائرل ہو رہا ہے۔

بھارتی میڈیا کے مطابق ریاستی اسمبلی کے رکن شرد سونوانے کے تیندوے کی کھال سے مشابہ لباس پہن کر اجلاس میں شرکت نے ہنگامہ کھڑا کردیا۔

حکمراں جماعت کے ارکان نے اس حرکت کو اسمبلی کی توہین سے تعبیر کیا اور رکن اسمبلی کی معطلی کا بھی مطالبہ کردیا۔

تاہم اپوزشین جماعتوں نے شرد سونوانے کا دفاع کرتے ہوئے اس انوکھے احتجاج کو وقت کی ضرورت قرار دیا۔ شاید اس طرح حکومت کے کان پر جُوں رینگ جائے۔

احتجاج کرنے والے رکن اسمبلی نے بتایا کہ ریاست میں تیندووں کے بڑھتے ہوئے حملوں کی جانب حکومت کی توجہ مبذول کرانے کی کوشش کی ہے۔

انھوں نے مزید کہا کہ 2014 سے یہ مسئلہ اٹھا رہا ہوں مگر حکومت اسے مسلسل نظر انداز کر رہی ہے۔ اس لیے یہ قدم اُٹھانا پرا ہے۔

رکن اسمبلی نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ فوری طور پر ریاست میں ہنگامی حالت نافذ کی جائے اور  تیندو کے لیے ریسکیو سینٹرز قائم کیے جائیں۔ جہاں 2 ہزار تیندوؤں کو رکھنے کی گنجائش ہو۔

 
