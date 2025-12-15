لاہور؛ بچے سے نازیبا حرکات میں ملوث ملزم گرفتار

ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ ملزم پہلے بھی ایسی حرکات میں ملوث تھا، ترجمان سیف سٹی

سید مشرف شاہ December 15, 2025
لاہور:

سیف سٹی کیمروں کی مدد سے بچے سے نازیبا حرکات میں ملوث ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔

بچے کے والد نے 15 ایمرجنسی ہیلپ لائن پر کال کرکے شکایت درج کروائی۔ سیف سٹی افسر نے ویڈیو کال پر متاثرہ بچے سے رابطہ کرکے مکمل تحفظ کی یقین دہانی کروائی۔

ورچوئل پیٹرولنگ آفیسر نے سیف سٹی کیمروں سے ملزم کی ٹریسنگ شروع کی۔ کیمروں کی مدد سے ملزم، موٹر سائیکل اور تمام نقل و حرکت کے روٹس ٹریس کیے گئے۔

تھانہ سول لائن پولیس نے سیف سٹی کی فراہم کردہ معلومات پر ملزم کو حراست میں لے لیا۔

ترجمان سیف سٹی کے مطابق ابتدائی تحقیقات میں معلوم ہوا کہ ملزم پہلے بھی ایسی حرکات میں ملوث تھا، شہری ہراسانی یا کسی بھی ناخوشگوار صورتحال میں فوری 15 پر کال کریں۔

ترجمان سیف سٹی کے مطابق شہری پبلک سیفٹی ایپ کے کنیکٹ ٹو سیف سٹی فیچر کے ذریعے بھی براہِ راست رابطہ کر سکتے ہیں۔
