پاکستان میں انفلوئنزا H3N2 پھیلنے لگا، بچاؤ اور کنٹرول کے لیے ایڈوائزری جاری

آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی H3N2 کے نمایاں کیسز رپورٹ ہوئے، پاکستان میں ILI اور SARI کیسز میں اضافہ ہوا ہے

اسٹاف رپورٹر December 15, 2025
facebook whatsup
اسلام آباد:

نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ہیلتھ (این آئی ایچ) نے موسمی انفلوئنزا H3N2 سے بچاؤ اور کنٹرول کے لیے ایڈوائزری جاری کردی۔

ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ 2025–26 کے سیزن میں انفلوئنزا A(H3N2) سب کلاڈ K عالمی سطح پر سامنے آیا ہے، اگست 2025ء سے مختلف عالمی خطوں میں H3N2 کیسز میں تیزی سے اضافہ ہورہا ہے، جنوبی ایشیا میں مئی تا نومبر 2025ء انفلوئنزا کیسز میں اضافہ ہوا ہے اور 66 فیصد کیسز H3N2 کے رپورٹ ہوئے ہیں۔

رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ میں بھی H3N2 کے نمایاں کیسز رپورٹ ہوئے ہیں، پاکستان میں ILI اور SARI کیسز میں اضافہ ہوا ہے، ہفتہ 44 تا 49 کے دوران 3,40,856 مشتبہ کیسز رپورٹ ہوئے۔

پاکستان میں ٹیسٹ کیے گئے نمونوں میں 12 فیصد H3N2 مثبت پائے گئے، بزرگ، حاملہ خواتین، بچے اور دائمی امراض کے مریض زیادہ خطرے میں، انفلوئنزا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مؤثر ترین ذریعہ ہے۔

ایڈوائزری میں کہا گیا ہے کہ ہاتھوں کی صفائی، کھانسی و چھینک میں احتیاط اور رش سے گریز ضروری ہے جب کہ درج ذیل احتیاطی تدابیر اپنائیں:

•    کھانستے یا چھینکتے وقت منہ اور ناک کو رومال یا ٹشو پیپر سے ڈھانپ لیں۔

•    استعمال کے فوراً بعد ٹشو پیپر کو محفوظ طریقے سے ٹھکانے لگائیں۔

•    اپنے ہاتھ صاف پانی اور صابن کے ساتھ اچھی طرح دھوئیں۔

•    آنکھوں، منہ اور ناک کو بار بار ہاتھ لگانے سے پرہیز کریں۔

•    اس بیماری سے متاثرہ شخص سے ہاتھ ملانے اور گلے ملنے سے گریز کریں۔

•    ماسک کا استعمال کریں۔

•     مرض کی صورت میں گھر پر رہیں اور لوگوں سے میل جول میں احتیاط کریں۔
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، کیا خاص تحفہ لائے ہیں؟

رجب بٹ کا شیر افضل مروت سے محبت کا اظہار، کیا خاص تحفہ لائے ہیں؟

 Dec 15, 2025 07:50 PM |
ٹیلز سوئفٹ دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن گئیں، کتنی جائیداد کی مالک ہیں؟

ٹیلز سوئفٹ دنیا کی امیر ترین گلوکارہ بن گئیں، کتنی جائیداد کی مالک ہیں؟

 Dec 15, 2025 06:31 PM |
رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

رونالڈو ’فاسٹ اینڈ فیوریس‘ سیریز جوائن کرنے والے ہیں؟

 Dec 15, 2025 04:14 PM |

متعلقہ

Express News

پی آئی اے کی ٹورنٹو میں عملے کی گمشدگی کی خبروں کی تردید

Express News

وزیراعلیٰ خیبرپختونخوا کے بیان پر وفاقی وزیر کا سخت ردعمل

Express News

پاکستان کا سڈنی حملے پر اظہار افسوس، ہر قسم کی دہشت گردی کی مذمت کرتے ہیں، وزیراعظم

Express News

کراچی؛ ڈسٹرکٹ سینٹرل میں گٹکا ماوا فروشوں کیخلاف کریک ڈاؤن، 40 دنوں میں 98 ملزمان گرفتار

Express News

ڈاکٹر وردہ قتل کیس، مرکزی ملزم پولیس مقابلے میں ہلاک

Express News

ٹک ٹاک ویڈیو بنانے کا جنون ایک اور جان نگل گیا

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2025 ایکسپریس اردو