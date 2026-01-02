پاکستانی خاتون سے ملاقات؛ زہران ممدانی آبدیدہ؛ لاہور کے بارے میں کیا کہا؟

نیویارک کے پہلے مسلم میئر زہران ممدانی نے عوام سے دوبدو ملاقات کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے

ویب ڈیسک January 02, 2026
facebook whatsup
142
حلف اُٹھانے کے بعد زہران ممدانی نے 142 نیویارکر سے دوبدو ملاقات کی

نیویارک کے نو منتخب میئر زہران ممدانی شہریوں سے ملاقات کے دوران اُس وقت جذبات پر قابو نہ رکھ سکے جب پاکستانی خاتون نے سادہ مگر دل کو چھو لینے والی گفتگو کی۔

عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق میئر منتخب ہونے کے بعد زہران ممدانی نے نیویارک کے شہریوں کے لیے اپنے دروازے کھلو دیئے اور 142 شہریوں سے ملاقات کی۔

ان ملاقاتوں میں جہاں لوگوں نے نیویارک سے متعلق اپنی مشکلات اور تجاویز میئر کو پیش کیں۔ جس میں زہران ممدانی نے ان مسائل کے حل کی یقین دہانی کرائی۔

اسی نشست میں ایک پاکستانی خاتون بھی شریک ہوئیں جنہوں نے گفتگو کا آغاز یہ کہہ کر کیا کہ ان کی انگریزی زیادہ اچھی نہیں اس لیے وہ کچھ باتیں لکھ کر لائی ہیں۔

خاتون نے اپنا نام ثمینہ بتاتے ہوئے کہا کہ میں پاکستان سے ہوں اور کیا آپ اردو بول سکتے ہیں؟ اس پر میئر زہران ممدانی نے مسکراتے ہوئے جواب دیا کہ وہ اردو پڑھ تو نہیں سکتے مگر بول سکتے ہیں۔

اس موقع پر زہران ممدانی نے خاتون سے پوچھا کہ آپ پاکستان کے کس شہر سے ہیں تو خاتون نے جواب دیا کہ میرا تعلق لاہور سے ہے۔

یہ سن کر میئر زہران ممدانی فوری بولے کہ لاہور ایک نہایت خوبصورت شہر ہے اور میں خود بھی ایک بار وہاں جا چکا ہوں۔

خاتون نے زہران ممدانی کو میئر منتخب ہونے پر مبارکباد دی اور کہا کہ ایک ایسے وقت میں جب دنیا میں لوگ ایک دوسرے سے بٹے ہوئے ہیں، آپ نے انسانوں کے دلوں میں نرمی اور امید پیدا کی ہے۔

خاتون کا مزید کہنا تھا کہ نیویارک کی عمارتیں تو پہلے بھی خوبصورت تھیں، مگر آپ نے آکر لوگوں کے دل بدل دیے ہیں۔

خاتون نے مزید کہا کہ آپ کی آنکھوں میں سچائی صاف نظر آتی ہے، اور یہ سچ کسی سے چھپ نہیں سکتا۔

خاتون کے ان الفاظ نے ماحول کو جذباتی بنا دیا اور زہران ممدانی کی آنکھوں میں بھی آنسو آگئے۔

یاد رہے کہ 34 سالہ زہران ممدانی نہ صرف نیویارک کے پہلے مسلمان میئر ہیں بلکہ صدی کے سب سے کم عمر میئر بھی ہیں۔

زہران ممدانی انہوں نے گزشتہ روز ہی سٹی ہال میں منعقدہ تقریب میں اپنے دادا، دادی کے قرآن پاک پر ہاتھ رکھ کر حلف اٹھایا تھا۔

اپنے خطاب میں میئر زہران ممدانی نے کہا کہ آج سے نیویارک میں ایک نئے دور کا آغاز ہو رہا ہے اور اگر آپ نیویارک کے شہری ہیں تو وہ بلا تفریق سب کے میئر ہیں۔

 
facebook whatsup

ہمارے ساتھ شامل ہوں

مقبول خبریں

انٹرٹینمنٹ

دھرندھر فلم کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست صرف توجہ حاصل کرنے کیلیے تھی، عدالت

دھرندھر فلم کیخلاف مقدمہ اندراج کی درخواست صرف توجہ حاصل کرنے کیلیے تھی، عدالت

 Jan 02, 2026 06:51 PM |
وِل اسمتھ پر ساتھی فنکار کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام، مقدمہ درج

وِل اسمتھ پر ساتھی فنکار کے ساتھ جنسی ہراسانی کا الزام، مقدمہ درج

 Jan 02, 2026 05:38 PM |
نعمان اعجاز نے شوبز انڈسٹری کی تلخ حقیقت بیان کردی

نعمان اعجاز نے شوبز انڈسٹری کی تلخ حقیقت بیان کردی

 Jan 02, 2026 04:13 PM |

متعلقہ

Express News

کینیڈا؛ ہوائی اڈّے پر ایئر انڈیا کے پائلٹ کو نشے کی حالت میں پرواز سے اُتار دیا گیا

Express News

ایران میں مہنگائی کیخلاف احتجاج شدت اختیار کرگیا، 2 ہلاکتیں؛ متعدد زخمی

Express News

بلغاریہ نے ملکی کرنسی ترک کرکے نیا سال کا جشن منایا؛ اب کونسی کرنسی ہوگی؟

Express News

آرٹیفیشل چیٹ بوٹ نے مودی کو احمق اور جاہل قرار دیدیا

Express News

نیتن یاہو کو منہ کی کھانی پڑی؛ صومالی لینڈ نے اسرائیل کو ہری جھنڈی دکھا دی

Express News

ترکیہ؛ سالِ نو پر غزہ سے اظہارِ یکجہتی کیلیے لاکھوں شہری سڑکوں پر نکل آئے

express

express.pk خبروں اور حالات حاضرہ سے متعلق پاکستان کی سب سے زیادہ وزٹ کی جانے والی ویب سائٹ ہے۔ اس ویب سائٹ پر شائع شدہ تمام مواد کے جملہ حقوق بحق ایکسپریس میڈیا گروپ محفوظ ہیں۔

تمام مواد کے جملہ حقوق © 2026 ایکسپریس اردو